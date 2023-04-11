Россиянкам объяснили, что будет, если не смывать тушь перед сном

Перед сном нужно полностью удалять тушь с ресниц, особенно если речь идёт о водостойкой косметике. Об этом пишет во вторник РИА "ФедералПресс" со ссылкой на материалы специалистов "Роскачества".

Если регулярно не смывать тушь, то ресницы станут ломкими, а риск глазных инфекций повысится, предупреждают эксперты. Особенно опасна ситуация, когда накрашенная ресница попадает в глаз, — это может вызвать раздражение и инфицирование, а частички водостойкой туши имеют свойство прилипать к слизистой. Вылечить такое воспаление будет сложнее.

Наносить и снимать макияж разрешается только чистыми руками, а ещё рекомендуется следить за чистотой кистей и спонжей. Сегодня на рынке представлены специальные средства, которые позволят поддерживать гигиену на косметическом столике.

В "Роскачестве" отмечают, что менять тушь и подводку следует каждые три месяца, а тюбик надо держать плотно закрытым и при температуре не выше 29 °C.