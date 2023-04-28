Составлен топ-3 "весенних" глазных инфекций

Весна не только время аллергии, но и глазных инфекций, которые могут привести к серьёзным последствиям. О том, как их предупредить и избежать, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ, доктор медицинских наук Владимир Бржеский.

Он объяснил, что из-за перепадов температуры и изменения погоды вирусы более опасны в весенний период, поэтому нужно ещё тщательнее следить за своим здоровьем. Так, например, в Северной столице встречаются аденовирусная и пикорнавирусная инфекции и конъюнктивит. Ещё есть акантамебная инфекция, однако она не сильно распространена.

Для профилактики вирусных инфекций стоит следить за своим образом жизни, а родителям следует ещё чаще напоминать детям о том, что нельзя трогать лицо и глаза грязными руками. Крайне важно не забывать пользоваться антисептиками и следить за гигиеной.