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28 апреля, 13:20

Составлен топ-3 "весенних" глазных инфекций

Офтальмолог Бржеский: Весной можно чаще заразиться глазными инфекциями

Весна не только время аллергии, но и глазных инфекций, которые могут привести к серьёзным последствиям. О том, как их предупредить и избежать, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ, доктор медицинских наук Владимир Бржеский.

Он объяснил, что из-за перепадов температуры и изменения погоды вирусы более опасны в весенний период, поэтому нужно ещё тщательнее следить за своим здоровьем. Так, например, в Северной столице встречаются аденовирусная и пикорнавирусная инфекции и конъюнктивит. Ещё есть акантамебная инфекция, однако она не сильно распространена.

Для профилактики вирусных инфекций стоит следить за своим образом жизни, а родителям следует ещё чаще напоминать детям о том, что нельзя трогать лицо и глаза грязными руками. Крайне важно не забывать пользоваться антисептиками и следить за гигиеной.

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А ранее Лайф рассказывал, как работа за компьютером влияет на глаза офисных сотрудников. Из-за длительного использования монитора и гаджетов, а также кондиционеров и искусственной вентиляции у многих работников, например, возникает синдром сухого глаза.

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Николь Вербер
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