Магия геометрии: Как подобрать идеальные солнцезащитные очки по форме лица

При выборе солнцезащитных очков следует обратить внимание на ряд параметров. Об этом рассказала стилист Мария Буйнецкая в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам эксперта, правило № 1 — ориентироваться по линии скул.

"Солнцезащитные очки не должны выходить за линии скул. При этом слишком узкие модели тоже выбирать не стоит: они могут расширить лицо", — сказала Буйнецкая.

Правило № 2 — обратить внимание на брови. Они должны быть обязательно видны, иначе очки будут выглядеть странно, пояснила стилист. Правило № 3 заключается в том, что нужно выбирать модель с подходящим положением дужки, так как чем выше дужка очков, тем больше кажется нос. Зная этот секрет, можно с лёгкостью корректировать черты лица при помощи аксессуаров, отметила специалист.

В качестве четвёртого правила Буйнецкая назвала подбор правильной формы. Так, например, подтянуть лицо помогут очки "кошачий глаз", обладаюющие лифтинг-эффектом благодаря изгибу. А авиаторы, в свою очередь, из-за своей каплевидности могут, наоборот, опустить лицо.

В заключение стилист рекомендовала проверить наличие солнцезащитного фильтра, который необходим, чтобы очки действительно защищали. Как правило, это 400 UV, подытожила собеседница телеканала.