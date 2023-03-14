Лисовец рассказал, что модно носить этой весной

"Нужно покупать больше джинсы, брать кожаные изделия, переходить на более элегантную обувь и уже забывать про спорт. Стоит купить себе большие очки, красивый длинный плащ или тонкое пальто — в моду входит длина", — отметил он.

Эксперт добавил, что абсолютный тренд — это длинная юбка. Весной также будет актуально мини, если у девушки красивые ноги и она может себе это позволить. По мнению стилиста, обязательно нужно приобрести небольшую классическую сумочку, но сочетать её стоит не с обычной одеждой, а с кожаной курткой-оверсайз или джинсой. Кроме того, важно не забыть про стрижку. Лисовец подчеркнул, что сейчас в моде средняя длина волос.