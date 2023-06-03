Россиянам рассказали, как справиться с последствиями фотостарения кожи

Фотостарение кожи — это её увядание под воздействием ультрафиолета. В норме УФ-лучи поглощаются в эпидермисе пигментом меланином, поэтому она на некоторое время становится смуглой и снова светлеет по мере отшелушивания ороговевших клеток. О том, как защитить кожу от "вредного" солнца, рассказала Лайфу заведующая дерматовенерологическим отделением и медицинской косметологии ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Наталия Гульянц.

"При повреждении эпидермиса солнечными лучами в нём происходят гистологические и биохимические изменения, и его состояние быстро ухудшается. Для того чтобы обернуть этот процесс вспять, нужно уделять состоянию своих кожных покровов внимание, оберегать при помощи косметических средств, стараться не находиться долго под солнцем и при первых же симптомах патологического процесса обращаться к косметологам для проведения лечения. Подвержены этому процессу больше всего лицо, шея, кисти рук и область декольте. При этом снижается эластичность, ускоряется образование морщин, медленно заживают раны", — предупредила врач.

При нарушениях защитной системы организма от ультрафиолета повреждается эпидермис, может появиться гиперпигментация, которая сохраняется надолго, продолжила Гульянц. УФ-лучи также проникают в глубокие слои кожи, что активизирует процессы окисления. В результате страдают здоровые коллагеновые волокна, которые составляют её каркас, контур лица расплывается, на нём появляется сеточка морщин.

"Признаки фотостарения могут появиться уже в 20–25 лет. Причиной этого может стать злоупотребление загаром, что проявится в уменьшении упругости кожи, появлением морщин и чрезмерной сухостью. Но если молодую кожу можно спасти от влияния ультрафиолета при помощи косметических средств, то с возрастом происходят необратимые изменения, которые невозможно компенсировать и невозможно замаскировать никакими косметическими средствами", — напомнила косметолог.

Больше всего фотостарению подвержены "белоснежки": чем меньше вырабатывается меланина, тем сильнее разрушающее воздействие солнечных лучей, а защитный потенциал белоснежной кожи очень небольшой. Кроме того, в группе риска находятся люди с наличием гормональных изменений, беременные и женщины в период менопаузы.

Косметолог напомнила, что при фотостарении кожи показаны биоревитализация, дермабразия, химический пилинг (гликолевый или ретиноевый), лазерная шлифовка кожи (лица, рук, декольте), мезотерапия и фотоомоложение. Но в любом случае перед этими процедурами стоит проконсультироваться со специалистом.