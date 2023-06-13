7 пород кошек, которые обожают манипулировать своими хозяевами

Усатые товарищи, в отличие от других домашних животных, чувствуют себя главными в отношениях с людьми. Об этом существует немало забавных рассказов и шуток. Все мы помним кошку, которая гуляла сама по себе. Но некоторые породы отличаются особым уровнем эгоизма и нередко пытаются манипулировать своими хозяевами, что, кстати, получается у них с большим успехом.

1. Сиамская кошка

Кошки каких пород обожают манипулировать своими хозяевами? Сиамская кошка. Фото © Shutterstock

Топ-1 среди таких пород, пожалуй, — сиамские кошки. По характеру они независимые, свободолюбивые, хитрые, а также крайне своенравные и ревнивые. Причём эти пушистики очень преданы семье, в которой живут. А к незнакомцам проявляют агрессию, как и к другим питомцам, которые пытаются занять их место. Своё недовольство сиамские кошки не скрывают, а показывают открыто. Это очень умные животные, которые просто обожают проявлять свой ум и манипулировать человеком.

2. Сибирская кошка

Сибирская кошка — знатная ревнивица и манипуляторша. Фото © Shutterstock

Ещё одной крайне ревнивой породой является сибирская кошка. Это преданное и дружелюбное животное, которое сильно привязывается к хозяину. Однако конкуренции сибирская киса совсем не терпит и любого соперника готова драть когтями, пока тот не сдастся и не сбежит. Свои манипуляторные штучки по отношению к хозяину она проявляет с большой охотой.

3. Шотландская вислоухая кошка

Шотландская вислоухая кошка любит привлекать внимание хозяина. Фото © Shutterstock

Кошки этой породы любят тесно общаться с людьми, а вот одиночество их очень угнетает. Они обожают играть, крайне подвижны, но и требуют к себе максимум внимания от человека. Могут смотреть фильмы вместе с хозяином, ходить за ним хвостом. И прибегать к всевозможным уловкам, лишь бы привлечь внимание владельца.

4. Шартрез

Шартрез — очень ревнивая порода кошек. Фото © Freepik / 8photo

Шартрезы имеют очень сильный характер. Они свободолюбивы и своенравны, любят хозяина и радуются его приходу домой. Но при этом ненавидят, когда кто-то пытается ограничить их свободу. Эти кошки очень ревнивы, они не потерпят ни ещё одного питомца в семье, ни захвата их любимого кресла. Усатики породы шартрез умеют постоять за себя и заставить хозяина плясать под свою дудку.

5. Сингапурская кошка

Как манипулирует хозяином сингапурская кошка? Фото © Shutterstock

Эти небольшого размера кошки сильно привязываются к людям и просто обожают делать то же, что и их хозяева. Сингапуры очень игривы, поэтому их частенько можно увидеть там, где им быть не следует. Например, на занавесках или других вертикальных поверхностях. Пушистики с лёгкостью вовлекут вас в свою игру и заставят следовать их правилам. Манипулировать владельцем — одна из их главных фишек кошек сингапурской породы, так что удивляться не стоит.

6. Британская короткошёрстная кошка

Британская короткошёрстная кошка ни в ком не нуждается. Фото © Shutterstock

Британские короткошёрстные — очень самовлюблённые и своенравные коты, они абсолютно самодостаточны и в чьём-то ещё присутствии не нуждаются. Им вполне хорошо и в одиночестве. Однако британцы обожают хозяина и не терпят, когда кто-то ещё пытается завладеть его вниманием. Хотя на других питомцев и даже на своего владельца будут смотреть снисходительным взглядом и требовать внимания и заботы о своей королевской персоне. А уж способов для этого у него целый вагон.

7. Бенгальская кошка

Бенгальская кошка обожает, когда её развлекают. Фото © Shutterstock

Бенгальская — довольно необычная порода кошек с красивым экзотическим окрасом и диким характером. Это очень активные и задорные существа, которым совершенно никогда не сидится на месте спокойно. Они не любят маленьких пространств, им важна свобода и воля. Обожают играть, повсюду залезать, а также требуют от хозяина постоянно их развлекать, а иначе могут и нашкодить. Да так, что мало не покажется.