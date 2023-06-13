Украинский суд отклонил иск УПЦ к заповеднику "Киево-Печерская лавра"
Хозяйственный суд Киева в ходе сегодняшних слушаний отклонил иск канонической Украинской православной церкви к государственному музею-заповеднику "Киево-Печерская лавра". В УПЦ требовали устранить препятствия для совершения богослужений.
"Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ", — написал в "Телеграме" глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко.
По его словам, представители Киево-Печерской лавры канонической УПЦ не явились на заседание и подали ходатайство о перенесении слушаний. Суд отклонил его, назвав необоснованным.
Ранее Лайф писал, что раскольники провели панихиду по гетману Ивану Мазепе в Киево-Печерской лавре. Тем временем в Онуфриевской башне планируется открыть экспозицию "Гетман Иван Мазепа и его эпоха".
Напомним, в начале года обострилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) и канонической УПЦ. В стране прошла волна захватов храмов, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".
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