Украинский суд отклонил иск УПЦ к заповеднику "Киево-Печерская лавра"

Хозяйственный суд Киева в ходе сегодняшних слушаний отклонил иск канонической Украинской православной церкви к государственному музею-заповеднику "Киево-Печерская лавра". В УПЦ требовали устранить препятствия для совершения богослужений.

"Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ", — написал в "Телеграме" глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко.

По его словам, представители Киево-Печерской лавры канонической УПЦ не явились на заседание и подали ходатайство о перенесении слушаний. Суд отклонил его, назвав необоснованным.