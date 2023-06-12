Солдат ВСУ везли для массовки в храм ПЦУ, но по ошибке доставили к лаврскому храму УПЦ

Украинских солдат, предназначенных для массовки при богослужении раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) привезли в Киево-Печерскую лавру, где в это время в храме проходила служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Произошла такая ситуация по ошибке командиров.

"Военных привезли на автобусе для картинки ПЦУ в Успенском соборе, но командиры перепутали храмы и повели людей к церкви Преподобного Агапита, где шла служба УПЦ", — сообщает Союз православных журналистов.