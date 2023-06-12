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12 июня, 02:27

Солдат ВСУ везли для массовки в храм ПЦУ, но по ошибке доставили к лаврскому храму УПЦ

Предназначенных для массовки бойцов ВСУ по ошибке привезли на богослужение в УПЦ

<p>Предназначенных для массовки бойцов ВСУ по ошибке привезли на богослужение в УПЦ. Обложка © <a href="https://spzh.news/ru/news/74248-hruppu-voennykh-po-oshibke-zavezli-k-lavrskomu-khramu-upts-vmesto-ptsu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Союз православных журналистов</a></p>

Предназначенных для массовки бойцов ВСУ по ошибке привезли на богослужение в УПЦ. Обложка © Союз православных журналистов

Украинских солдат, предназначенных для массовки при богослужении раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) привезли в Киево-Печерскую лавру, где в это время в храме проходила служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Произошла такая ситуация по ошибке командиров.

"Военных привезли на автобусе для картинки ПЦУ в Успенском соборе, но командиры перепутали храмы и повели людей к церкви Преподобного Агапита, где шла служба УПЦ", — сообщает Союз православных журналистов.

Сообщается, что группа вооружённых бойцов ВСУ прибыла к храму Агапита Печерского на школьном автобусе. Выгрузившись, украинские военные некоторое время потоптались около, а затем организованно пошли к Верхней лавре, где шло богослужение ПЦУ.

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Напомним, в начале года обострилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины и канонической Украинской православной церковью. В стране прошла волна захватов храмов, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".

Арина Родионова
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