Раскольники взломали храм УПЦ в Ровенской области и выгнали прихожан

Петропавловский храм в селе Хоров Ровенской области захвачен раскольниками. Рейдеры ворвались в святыню, срезав замки на дверях. Об этом сообщает отдел внешних церковных связей Московского патриархата со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии УПЦ.

"Утром 6 июня рейдеры вошли на территорию храма, вытолкали прихожан за ограду, закрыли ворота и взломали дверь церкви. Штурмующих охраняла полиция. После этого в храм вошла "комиссия", состоящая из членов общины ПЦУ. Ни верующих канонической Церкви, ни представителей власти в "комиссию" не включили", — сказано в сообщении.