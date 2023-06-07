Раскольники взломали храм УПЦ в Ровенской области и выгнали прихожан
Раскольники захватили Петропавловский храм УПЦ в Ровенской области
Петропавловский храм в селе Хоров Ровенской области захвачен раскольниками. Рейдеры ворвались в святыню, срезав замки на дверях. Об этом сообщает отдел внешних церковных связей Московского патриархата со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии УПЦ.
"Утром 6 июня рейдеры вошли на территорию храма, вытолкали прихожан за ограду, закрыли ворота и взломали дверь церкви. Штурмующих охраняла полиция. После этого в храм вошла "комиссия", состоящая из членов общины ПЦУ. Ни верующих канонической Церкви, ни представителей власти в "комиссию" не включили", — сказано в сообщении.
Также сообщается, что в так называемую комиссию при этом не были включены ни верующие канонической церкви, ни представители власти. Община собрала фото- и видеофиксации произошедшего и планирует обратиться с ними в суд.
Напомним, в начале года обострилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины и канонической Украинской православной церковью. В стране прошла волна захватов храмов, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".
t.me / "Голос церкви"