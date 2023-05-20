Вооружённые сторонники ПЦУ захватили храм на западе Украины и избили священника
Раскольники из ПЦУ избили священника УПЦ в Черновицкой области
Отец Серафим после избиения раскольниками. Обложка © Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) / Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили настоятеля Вознесенского храма УПЦ отца Серафима в селе Рынгач Черновицкой области на западе страны. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.
"Вооружённые представители ПЦУ избили настоятеля Свято-Вознесенского храма УПЦ села Рынгач иерея Серафима Думитровича. Последний раз окровавленного священника видели пять часов назад. Больше связи с ним нет", — указывается в сообщении.
Случилось это во время вооружённого захвата храма, который начался около 9 часов утра. Штурмовая бригада внезапно приехала в село, разбила ограду и окна. Ей противостояли три человека, которые готовились утром к храмовому празднику, но продержались они недолго. Сторонники ПЦУ "кулаками, арматурой и болгаркой быстро одержали победу". Указывается, что раскольники пытались отобрать этот храм у УПЦ с 2019 года.
Священник Серафим уже вернулся домой, он лечится после избиения. В епархии отметили, что нападавшие ударили его по лицу, разбили губу, потом бросили на пол и стали пинать.
Напомним, на Украине идёт волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов.