Вооружённые сторонники ПЦУ захватили храм на западе Украины и избили священника

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили настоятеля Вознесенского храма УПЦ отца Серафима в селе Рынгач Черновицкой области на западе страны. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

"Вооружённые представители ПЦУ избили настоятеля Свято-Вознесенского храма УПЦ села Рынгач иерея Серафима Думитровича. Последний раз окровавленного священника видели пять часов назад. Больше связи с ним нет", — указывается в сообщении.

Случилось это во время вооружённого захвата храма, который начался около 9 часов утра. Штурмовая бригада внезапно приехала в село, разбила ограду и окна. Ей противостояли три человека, которые готовились утром к храмовому празднику, но продержались они недолго. Сторонники ПЦУ "кулаками, арматурой и болгаркой быстро одержали победу". Указывается, что раскольники пытались отобрать этот храм у УПЦ с 2019 года.