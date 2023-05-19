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19 мая, 11:15

Кличко поддержал идею забирать земли УПЦ

Мэр Киева Кличко поддержал петицию, в которой предлагается отобрать земли УПЦ

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал петицию о лишении Украинской православной церкви (УПЦ) права пользования земельными участками. По его мнению, делать это нужно будет после принятия закона о запрещении религиозных организаций с центрами управления в "стране-агрессоре", как в Киеве называют Россию. Об этом пишет Союз православных журналистов.

"Поддерживаю электронную петицию № 11929 "Отменить право постоянного пользования земельными участками, на которых расположены религиозные сооружения московского патриархата", — указал киевский глава.

Кличко отметил, что власти Киева по закону пока не могут расторгнуть договоры с УПЦ о пользовании землёй. По его словам, для этого нужны соответствующие акты от Верховной рады, кабмина и СНБО. Он указал, что Киевсовет надеется на законопроект, который в случае принятия запретит деятельность УПЦ. Документ позволит расторгать договоры об аренде земельных участков под церкви.

Знающий лично Виталия Кличко ветеран заявил, что у мэра Киева нет твёрдости характера

Знающий лично Виталия Кличко ветеран заявил, что у мэра Киева нет твёрдости характера

Ранее руководитель Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада в Совбезе ООН сравнила преследование православных верующих канонической УПЦ с древнеримскими гонениями на христиан.

Напомним, на Украине идёт волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Marcus Brandt

Илья Суриков
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