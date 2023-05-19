Кличко поддержал идею забирать земли УПЦ

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал петицию о лишении Украинской православной церкви (УПЦ) права пользования земельными участками. По его мнению, делать это нужно будет после принятия закона о запрещении религиозных организаций с центрами управления в "стране-агрессоре", как в Киеве называют Россию. Об этом пишет Союз православных журналистов.

Кличко отметил, что власти Киева по закону пока не могут расторгнуть договоры с УПЦ о пользовании землёй. По его словам, для этого нужны соответствующие акты от Верховной рады, кабмина и СНБО. Он указал, что Киевсовет надеется на законопроект, который в случае принятия запретит деятельность УПЦ. Документ позволит расторгать договоры об аренде земельных участков под церкви.