Кличко поддержал идею забирать земли УПЦ
Мэр Киева Кличко поддержал петицию, в которой предлагается отобрать земли УПЦ
Мэр Киева Виталий Кличко поддержал петицию о лишении Украинской православной церкви (УПЦ) права пользования земельными участками. По его мнению, делать это нужно будет после принятия закона о запрещении религиозных организаций с центрами управления в "стране-агрессоре", как в Киеве называют Россию. Об этом пишет Союз православных журналистов.
"Поддерживаю электронную петицию № 11929 "Отменить право постоянного пользования земельными участками, на которых расположены религиозные сооружения московского патриархата", — указал киевский глава.
Кличко отметил, что власти Киева по закону пока не могут расторгнуть договоры с УПЦ о пользовании землёй. По его словам, для этого нужны соответствующие акты от Верховной рады, кабмина и СНБО. Он указал, что Киевсовет надеется на законопроект, который в случае принятия запретит деятельность УПЦ. Документ позволит расторгать договоры об аренде земельных участков под церкви.
Ранее руководитель Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада в Совбезе ООН сравнила преследование православных верующих канонической УПЦ с древнеримскими гонениями на христиан.
Напомним, на Украине идёт волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Marcus Brandt