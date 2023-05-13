В Совбезе ООН сравнили гонения на УПЦ с преследованиями христиан в Древнем мире

Руководитель Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада в Совбезе Организации Объединённых Наций сравнила преследование православных верующих канонической Украинской православной церкви с древнеримскими гонениями на христиан. Её заявление прозвучало в ходе выступления на неформальной встрече СБ ООН по "формуле Аррии".