В Совбезе ООН сравнили гонения на УПЦ с преследованиями христиан в Древнем мире
Глава Фонда борьбы с репрессиями сравнила гонения на УПЦ с древнеримскими
Руководитель Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада в Совбезе Организации Объединённых Наций сравнила преследование православных верующих канонической Украинской православной церкви с древнеримскими гонениями на христиан. Её заявление прозвучало в ходе выступления на неформальной встрече СБ ООН по "формуле Аррии".
"Преследование православных верующих на Украине вышло на уровень преследований христиан в древнем Риме", — приводит РИА "Новости" её слова.
Ранее Лайф писал о том, что на Украине прошла волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В свою очередь, Минкульт Украины предложил открыть в Киево-Печерской лавре больницу для военных.
Wikipedia / Eugene Thirion