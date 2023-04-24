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24 апреля, 13:17

Власти Украины захотели превратить Киево-Печерскую лавру в госпиталь для военных

Минкульт Украины предложил открыть в Киево-Печерской лавре больницу для военных

Киево-Печерскую лавру могут превратить в реабилитационный центр для военных или центр народного промысла, сообщил глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко.

"Безусловно, наша жизнь там (в лавре. — Прим. Лайфа) должна продолжаться, но есть разные вопросы и относительно реабилитационного центра для военных, деятельности народных художественных промыслов и других вещей", — приводит его слова пресс-служба Украинской православной церкви.

По словам Ткаченко, в ближайшее время Минкульт Незалежной собирается разработать концепцию развития территории лавры, после чего этот вопрос будет обсуждён с общественностью.

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Напомним, в марте власти Украины одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание монахов. Настоятеля обители Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". Полицейские стали опечатывать корпуса лавры, войти туда теперь можно только по паспортам. 19 украинских священников были лишены гражданства, на 61 завели уголовные дела.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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