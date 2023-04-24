Власти Украины захотели превратить Киево-Печерскую лавру в госпиталь для военных

Киево-Печерскую лавру могут превратить в реабилитационный центр для военных или центр народного промысла, сообщил глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко.

"Безусловно, наша жизнь там (в лавре. — Прим. Лайфа) должна продолжаться, но есть разные вопросы и относительно реабилитационного центра для военных, деятельности народных художественных промыслов и других вещей", — приводит его слова пресс-служба Украинской православной церкви.