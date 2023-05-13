На Украине раскольники захватили ещё одну церковь УПЦ
Сторонники ПЦУ при участии властей захватили Спасо-Преображенскую церковь
Сторонники ПЦУ при содействии властей захватили храм УПЦ в Киевской области. Обложка © Telegram / Украинская православная церковь
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при участии властей захватили Спасо-Преображенскую церковь, которая находится в селе Иванков Киевской области (Бориспольский район). Об этом говорится в заявлении на сайте УПЦ.
"13 мая произошёл силовой захват Преображенского храма села Иванков Бориспольского района. Около шести часов сторонники ВЦУ срезали замки на дверях и незаконно проникли в храм", — сказано в сообщении.
Агрессивные захватчики не допускают туда прихожан Украинской православной церкви. На месте находится председатель Иванковского старостинского округа Александр Кириченко. При этом правоохранители не препятствует рейдерским действиям.
Ранее Лайф писал о том, что на Украине прошла волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В свою очередь Минкульт Украины предложил открыть в Киево-Печерской лавре больницу для военных.