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13 мая, 09:54

На Украине раскольники захватили ещё одну церковь УПЦ

Сторонники ПЦУ при участии властей захватили Спасо-Преображенскую церковь

<p>Сторонники ПЦУ при содействии властей захватили храм УПЦ в Киевской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/upc_news/17289" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Украинская православная церковь</a></p>

Сторонники ПЦУ при содействии властей захватили храм УПЦ в Киевской области. Обложка © Telegram / Украинская православная церковь

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при участии властей захватили Спасо-Преображенскую церковь, которая находится в селе Иванков Киевской области (Бориспольский район). Об этом говорится в заявлении на сайте УПЦ.

"13 мая произошёл силовой захват Преображенского храма села Иванков Бориспольского района. Около шести часов сторонники ВЦУ срезали замки на дверях и незаконно проникли в храм", — сказано в сообщении.

Агрессивные захватчики не допускают туда прихожан Украинской православной церкви. На месте находится председатель Иванковского старостинского округа Александр Кириченко. При этом правоохранители не препятствует рейдерским действиям.

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Ранее Лайф писал о том, что на Украине прошла волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". В свою очередь Минкульт Украины предложил открыть в Киево-Печерской лавре больницу для военных.

Никита Осипов
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