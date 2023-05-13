На Украине раскольники захватили ещё одну церковь УПЦ

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при участии властей захватили Спасо-Преображенскую церковь, которая находится в селе Иванков Киевской области (Бориспольский район). Об этом говорится в заявлении на сайте УПЦ.

"13 мая произошёл силовой захват Преображенского храма села Иванков Бориспольского района. Около шести часов сторонники ВЦУ срезали замки на дверях и незаконно проникли в храм", — сказано в сообщении.