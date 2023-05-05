На Украине заявили, что гонений по религиозному признаку в стране нет

На Украине нет гонений по религиозному признаку, всё, что Киев требует от канонической Украинской православной церкви, — "разорвать связь с Московским патриархатом". Об этом заявил глава госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский. По его словам, в случае принятия властями страны законопроекта о запрете УПЦ подобные организации не смогут продолжать работу.

"В Украине не будет возможности действовать религиозным организациям, которые имели бы центры в стране, которая совершает агрессию против Украины. Если такая связь есть, госслужба по этнополитике будет делать приписку этой организации и говорить: вы часть российской церкви", — отметил он в эфире телемарафона.