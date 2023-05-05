КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 11:39

На Украине заявили, что гонений по религиозному признаку в стране нет

Глава госслужбы Еленский: На Украине нет гонений по религиозному признаку

На Украине нет гонений по религиозному признаку, всё, что Киев требует от канонической Украинской православной церкви, — "разорвать связь с Московским патриархатом". Об этом заявил глава госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский. По его словам, в случае принятия властями страны законопроекта о запрете УПЦ подобные организации не смогут продолжать работу.

"В Украине не будет возможности действовать религиозным организациям, которые имели бы центры в стране, которая совершает агрессию против Украины. Если такая связь есть, госслужба по этнополитике будет делать приписку этой организации и говорить: вы часть российской церкви", — отметил он в эфире телемарафона.

Он отметил, что в таком случае от организации потребуют разорвать выявленную связь. В противном случае последует судебный процесс о прекращении деятельности.

На Украине отложили рассмотрение иска к УПЦ по Киево-Печерской лавре

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Напомним, на Украине обострилась борьба с канонической Украинской православной церковью: по стране прокатилась волна захватов и сожжений храмов, а священнослужители подвергаются преследованию. Так, советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское", а власти одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. В то же время настоятеля обители Павла отправили под домашний арест из-за якобы "работы на Россию".

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ТАСС / Sergei Chuzavkov / SOPA Images via

Матвей Константинов
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