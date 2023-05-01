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1 мая, 11:01

На Украине отложили рассмотрение иска к УПЦ по Киево-Печерской лавре

Суд на Украине рассмотрит 5 июня иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ

Суд на Украине принял решение отложить рассмотрение дела по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил адвокат храма Никита Чекман в телеграм-канале.

"Состоялось судебное заседание по иску заповедника к монастырю. По ходатайству представителей монастыря рассмотрение дела отложили на 5 июня 2023 года", — говорится в сообщении.

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Напомним, на Украине обострилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины и УПЦ. В стране прошла волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". Минкульт Украины предложил открыть в Киево-Печерской лавре больницу для военных.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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