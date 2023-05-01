На Украине отложили рассмотрение иска к УПЦ по Киево-Печерской лавре
Суд на Украине рассмотрит 5 июня иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ
Суд на Украине принял решение отложить рассмотрение дела по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил адвокат храма Никита Чекман в телеграм-канале.
"Состоялось судебное заседание по иску заповедника к монастырю. По ходатайству представителей монастыря рассмотрение дела отложили на 5 июня 2023 года", — говорится в сообщении.
Напомним, на Украине обострилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины и УПЦ. В стране прошла волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". Минкульт Украины предложил открыть в Киево-Печерской лавре больницу для военных.
Shutterstock