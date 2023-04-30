Депутат Рады приравнял атаку на лавру к рейдерскому захвату

Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук направил обращение министру внутренних дел Игорю Клименко по ситуации с конфликтом вокруг Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ). Парламентарий назвал происходящее там "рейдерскими атаками".

"Стало известно о массовых конфликтах на религиозной подоплёке вследствие противоправного захвата Киево-Печерской лавры, которая на протяжении более 30 лет находилась в законном использовании УПЦ, которые начались в марте 2023 года и продолжаются сегодня в Киеве при полнейшем содействии чиновников Министерства культуры и информационной политики", — сказано в обращении.

Депутат уверен, что захваты храмов не случайны, они являются составной частью более широкого явления. Он отметил, что эти действия всегда совершаются группой лиц, которые не являются прихожанами УПЦ.