Депутат Рады приравнял атаку на лавру к рейдерскому захвату
Депутат Рады Дмитрук назвал события вокруг лавры рейдерскими атаками
Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук направил обращение министру внутренних дел Игорю Клименко по ситуации с конфликтом вокруг Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ). Парламентарий назвал происходящее там "рейдерскими атаками".
"Стало известно о массовых конфликтах на религиозной подоплёке вследствие противоправного захвата Киево-Печерской лавры, которая на протяжении более 30 лет находилась в законном использовании УПЦ, которые начались в марте 2023 года и продолжаются сегодня в Киеве при полнейшем содействии чиновников Министерства культуры и информационной политики", — сказано в обращении.
Депутат уверен, что захваты храмов не случайны, они являются составной частью более широкого явления. Он отметил, что эти действия всегда совершаются группой лиц, которые не являются прихожанами УПЦ.
Дмитрук считает конфликты в лавре разжиганием национальной и религиозной вражды, а также попыткой захвата "на фоне недавно возникших религиозных конфликтов" в результате нарушений прав украинских граждан – верующих УПЦ. Депутат попросил главу МВД устранить нарушение и решить вопрос привлечения виновных к ответственности.
Напомним, на Украине обострилась борьба между раскольнической Православной церковью Украины и УПЦ. В стране прошла волна захватов храмов УПЦ. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское". Власти уже одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию". Минкульт Украины предложил открыть в Киево-Печерской лавре больницу для военных.
Shutterstock