В Киево-Печерской лавре впервые провели панихиду по гетману Мазепе
Раскольники провели панихиду по гетману Ивану Мазепе в Киево-Печерской лавре
Во Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры проводится панихида по гетману Ивану Мазепе. Обложка © Telegram / Tkachenko.UA
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) провели во Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры впервые в истории панихиду по гетману Ивану Мазепе. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко.
ПЦУ провела панихиду по Ивану Мазепе в Киево-Печерской лавре. Видео © Telegram / Политика страны
"Впервые в истории Киево-Печерской лавры отправлена панихида по её меценату и ктитору — гетману Ивану Мазепе, который за нежелание повиноваться Московии ещё при жизни был подвергнут анафеме российской имперской церковью", — написал он.
Также планируется в Онуфриевской башне открыть экспозицию "Гетман Иван Мазепа и его эпоха". Министр добавил, что теперь лавра становится украинской, в её стенах будут звучать молебны за "выдающихся деятелей украинской истории". Как сообщил Союз православных журналистов, панихиду по гетману провёл Авраамий Лотыш, который в УПЦ запрещён.
Напомним, в начале 2023 года на Украине обострились гонения на каноническую Украинскую православную церковь: сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватывают храмы, а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ. Кроме того, власти Незалежной одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Настоятеля лавры Павла отправили под домашний арест, его обвиняют в "работе на Россию".