В Киево-Печерской лавре впервые провели панихиду по гетману Мазепе

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) провели во Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры впервые в истории панихиду по гетману Ивану Мазепе. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко.

ПЦУ провела панихиду по Ивану Мазепе в Киево-Печерской лавре. Видео © Telegram / Политика страны

"Впервые в истории Киево-Печерской лавры отправлена панихида по её меценату и ктитору — гетману Ивану Мазепе, который за нежелание повиноваться Московии ещё при жизни был подвергнут анафеме российской имперской церковью", — написал он.