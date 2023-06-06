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6 июня, 09:00

10 доказательств, что коты могут пробраться в любой дом, и не важно, что они там не живут

У котов множество суперспособностей, но одна особенно удивляет. Тысячи людей по всему свету однажды приходили домой и обнаруживали там котика... Хотя никаких домашних животных они не держат. Вот 10 примеров.

"Угадайте, кто из этих двоих — не мой кот", — Jo Webb.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

"Несколько месяцев назад эта красотка пришла в мой дом без приглашения. Теперь она тут официально живёт", — Jesse Knight.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

"Это не мой кот, но даже так я выделила для него отдельный плед. Он всё равно ложится спать на мои подушки", — Danielle France.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

"Мой дом, мой диван, мой муж... И не мой кот. Ну пока что", — Lauren Cumiskey.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

"Это Элла, и она не живёт у нас, зато я прекрасно знаю её хозяев. Это не мешает ей приходить к нам чуть ли не каждый день", Keith Terry.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

"Можно подумать, что он здесь живёт. Но нет. Кот приходит к нам с середины прошлого ноября, и он действительно хорошо устроился! Помимо нас он ходит ещё и ко многим нашим соседям", — Rachel Lancaster.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

"Люблю, когда злоумышленники приходят в мой дом и смотрят на меня, будто бы это я тут вор", — Victoria Balmforth.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

"Мой гостиничный номер, и, конечно, не мои кошки..." Ritia Ftrh.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

"Мы взяли Феликса к себе после того, как он сам пришёл к нашей задней двери и стал очень долго и громко кричать", — Natalie Stansby.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

"Вот с кем я проснулась сегодня утром. Это не моя кошка, до сих пор не понимаю, как она сюда попала... мурлычет, как трактор", — Annelie Birtner.

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / My house, not my cat

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

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Freepik

Сергей Трофимов
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