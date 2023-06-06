ИРИ направил на поддержку контента об СВО более 3 млрд рублей
Институт развития интернета (АНО "ИРИ") направил на поддержку контента об СВО более трёх миллиардов рублей. Об этом рассказал глава организации Алексей Гореславский.
"В соцсетях спецоперация была одной из основных тем. В прошлом году ИРИ поддержал в общей сложности 776 проектов, из которых так или иначе около сотни затрагивали разные аспекты СВО. В деньгах это более трёх миллиардов рублей", — сказал он в беседе с РБК.
Гореславский в качестве примера привёл проект телеведущей Юлии Барановской "Женщины Донбасса". Это реальные истории женщин, жизнь которых кардинально изменилась после 2014 года. Также ИРИ поддержал много проектов о новых регионах и несколько крупных сериалов. Сейчас они находятся на стадии производства.
А ранее Лайф рассказывал, что актёр Стивен Сигал решил снять документальный фильм, который расскажет всю правду о событиях в зоне российской военной спецоперации.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ