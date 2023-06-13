Кровоподтёки и синяки: После ужасающего преображения Дану Борисову не узнают даже родственники

По словам ведущей РФ и знаменитости Даны Борисовой, только она могла так ответственно отнестись к своей внешности накануне дня рождения. Сразу вспоминается поговорка "хотели как лучше, а получилось как всегда". А в случае с телеведущей даже хуже прежнего. Вот к чему приводит желание выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Хотя Дана Борисова в свои 47-лет смотрится наравне с более юными красавицами, а иногда и явно лучше некоторых, например, недавно победившей на конкурсе красоты "Миссис Россия – 2023".

Родная мать не узнает: какой кошмар со своим лицом сотворила ведущая Дана Борисова накануне дня рождения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official

Изначально легендарная ведущая хотела свой праздник разделить на две части: скромная домашняя вечеринка для своих и пышное торжество где-нибудь в ресторане. Чтобы блистать, Дана Борисова решилась на основательную подготовку, поэтому прямо накануне торжества посетила косметолога. О каких конкретно бьюти-процедурах идёт речь — пока не ясно, но последствия их, как говорится, на лицо. Именно там на следующее утро Дана Борисова заметила синяки и кровоподтёки.