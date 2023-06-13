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13 июня, 11:41

"Сбылась мечта": В Екатеринбурге выбрали девушку с самой роскошной косой

Россиянка со 121-сантиметровой косой победила в конкурсе "Уральская краса"

<p>Марина Кузнецова, победившая в конкурсе "Уральская краса – длинная коса". Обложка © Фонд святой Екатерины / <a href="https://eanews.ru/news/samuyu-roskoshnuyu-kosu-vybrali-v-yekaterinburge-foto_13-06-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЕАН</a></p>

Марина Кузнецова, победившая в конкурсе "Уральская краса – длинная коса". Обложка © Фонд святой Екатерины / ЕАН

В Екатеринбурге в День России состоялся финал конкурса "Уральская краса – длинная коса". Победу одержала 35-летняя Марина Кузнецова. Её коса оказалась длиной 121 сантиметр. За титул она боролась с 98 девушками.

"Я просто счастлива. Сегодня сбылась моя детская мечта", — приводит слова екатеринбурженки ЕАН.

Организатор конкурса Марина Степура отметила, что именно девушка с длинными волосами лучше всего соответствует национальному идеалу красоты и олицетворяет добро, любовь и сохранение семейного очага. Она подчеркнула, что жюри выбрало участницу, у которой горели глаза.

"Уральская краса – длинная коса" — традиционный конкурс для Екатеринбурга. В этот раз также выбрали главных красавиц в трёх возрастных группах. В младшей победила Ксения Юдаева, в средней — Дарья Уварова, а мудрой красой оказалась Надежда Тюрикова. В рамках мероприятия выступил победитель шоу "Голос" Сергей Волчков.

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Никита Осипов
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