"Сбылась мечта": В Екатеринбурге выбрали девушку с самой роскошной косой

В Екатеринбурге в День России состоялся финал конкурса "Уральская краса – длинная коса". Победу одержала 35-летняя Марина Кузнецова. Её коса оказалась длиной 121 сантиметр. За титул она боролась с 98 девушками.

"Я просто счастлива. Сегодня сбылась моя детская мечта", — приводит слова екатеринбурженки ЕАН.

Организатор конкурса Марина Степура отметила, что именно девушка с длинными волосами лучше всего соответствует национальному идеалу красоты и олицетворяет добро, любовь и сохранение семейного очага. Она подчеркнула, что жюри выбрало участницу, у которой горели глаза.