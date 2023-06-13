"Сбылась мечта": В Екатеринбурге выбрали девушку с самой роскошной косой
Россиянка со 121-сантиметровой косой победила в конкурсе "Уральская краса"
Марина Кузнецова, победившая в конкурсе "Уральская краса – длинная коса". Обложка © Фонд святой Екатерины / ЕАН
В Екатеринбурге в День России состоялся финал конкурса "Уральская краса – длинная коса". Победу одержала 35-летняя Марина Кузнецова. Её коса оказалась длиной 121 сантиметр. За титул она боролась с 98 девушками.
"Я просто счастлива. Сегодня сбылась моя детская мечта", — приводит слова екатеринбурженки ЕАН.
Организатор конкурса Марина Степура отметила, что именно девушка с длинными волосами лучше всего соответствует национальному идеалу красоты и олицетворяет добро, любовь и сохранение семейного очага. Она подчеркнула, что жюри выбрало участницу, у которой горели глаза.
"Уральская краса – длинная коса" — традиционный конкурс для Екатеринбурга. В этот раз также выбрали главных красавиц в трёх возрастных группах. В младшей победила Ксения Юдаева, в средней — Дарья Уварова, а мудрой красой оказалась Надежда Тюрикова. В рамках мероприятия выступил победитель шоу "Голос" Сергей Волчков.
А 5 июня в Москве состоялась церемония награждения конкурса красоты "Миссис Россия – 2023". Победила жительница Хабаровска Наталья Оскар. Это решение возмутило зрителей, поскольку они посчитали, что женщина хорошо выглядит только на отфильтрованных фото в соцсетях, а её реальная внешность совсем другая. За Наталью вступилась "коллега" — "миссис Россия – 2015" Екатерина Кирмель. А пластический хирург раскрыла, какие процедуры делала Оскар.