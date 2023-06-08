А кто у нас муж: Что известно о "Миссис Россия — 2023", которую считают страшно красивой В Сети бурно обсуждают победительницу "Миссис Россия — 2023" Наталью Оскар. Одни недоумевают, как она вообще попала на конкурс, другие сомневаются в том, что её красота натуральная. Кто-то подозревает, что её победа связана с мужем-миллионером. 8 июня, 16:48 3524 3524 Победительница конкурса "Мисс Россия – 2023" Наталья Оскар с мужем. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_oscar, © Shutterstock

Как проходил конкурс "Миссис Россия — 2023"

В Москве состоялся финал национального конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия — 2023». Победила Наталья Оскар из Хабаровска. Чтобы надеть корону, она обошла 83 конкурентки. Теперь девушка представит нашу страну в международном шоу Mrs. World, которое пройдёт этой зимой в Лас-Вегасе.

Видеорепортаж с финала восьмого национального конкурса красоты Mrs. Russia World 2023, который состоялся 5 июня 2023 года. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mrs_world_russia

Триумф Натальи Оскар вызвал неоднозначную реакцию в Сети: многие, мягко говоря, были шокированы выбором жюри.

"В этом мире продаётся и покупается всё. Страшно увидеть проигравших". "Губищи надула, они под носом сразу". "Вся накачанная — ужас просто!" "А без силикона никого не нашлось?" "А красота где?" "Реальная внешность совершенно не соответствует фото", — пишут злопыхатели в Сети. Подобных комментариев тысячи. Хабаровчанку обвиняют и в пластических операциях, и в злоупотреблении фотошопом.

Слева фото Натальи Оскар из её соцсетей. Справа снимок, сделанный на конкурсе фотокорреспондентом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mrs_world_russia, © ТАСС / Сергей Бобылев

Организатору конкурса Ирине Кирсановой даже пришлось оправдываться за победительницу:

— Неудачная фотография, ракурс как-то снизу. В жизни человек совсем другой. Все в жюри видели её вживую, и всем она понравилась. Наталья справилась на 100% и единогласно получила свою номинацию. В этом году мы решили упростить требования к нашим женщинам, потому что это всё-таки не модельный конкурс, а конкурс замужних женщин, мам, — настаивает Кирсанова.

Отметим, что Ирина Кирсанова сама брала титул "Миссис Россия" в 2015 году, впоследствии став лицом и директором этого конкурса.

Требования к конкурсанткам "Миссис Россия — 2023". Фото © mrsworld.ru

Кто такая Наталья Оскар?

Судя по соцсетям и первым интервью, Наталья Оскар сейчас на седьмом небе от счастья. Хейта в свой адрес блондинка словно не замечает. Она явно гордится собой и готова ковать железо, пока горячо.

— Есть много красивых женщин. Но красоты, увы, мало. Нас проверяли на всё: умение говорить, подать себя, отношение к семье и миру, реакцию на провокации, общение с конкурсантками, конфликтность, стрессоустойчивость и выносливость. И да, выбирали сильнейшую. Ею стала я. И с достоинством буду нести титул, представляя свою страну на международном конкурсе, — уверена в себе Наталья.







Кажется, Наталья Оскар давно была одержима идеей стать "Миссис Россия". Девушка подписана на организаторов мероприятия, всех прошлых финалисток, профнаставников, гуру-мотиваторов, стилистов, визажистов, она живо интересуется коррекцией фигуры, имплантами, брекетами, элитной косметикой, брендовой ювелиркой и шопингом в Дубае. Из года в год блондинка участвовала в региональном первенстве «Королева Дальнего Востока». Ещё она пишет песни и поёт их под аккомпанемент целого оркестра в Хабаровской краевой филармонии. Папарации даже утверждают, что одна из её композиций — "Я твоя миссис Россия" — привела в восторг всю команду конкурса, став негласным гимном финала. Оценить композиторский и певческий таланты хабаровчанки может любой желающий: свои песни она с гордостью выкладывает в соцсетях. Очевидно, с ней работают маститые звукорежиссёры и аранжировщики.

Хит Натальи Оскар "Я твоя миссис Россия" якобы привёл в восторг всю команду конкурса. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_oscar

Наталья Оскар утверждает, что по профессии она учитель английского языка. Впрочем, если верить её соцсетям, большую часть времени она проводит в путешествиях, салонах красоты и фитзале.

Оскар — это творческий псевдоним Натальи, её настоящая фамилия — Худякова. Она жена успешного хабаровского бизнесмена. Вместе они растят трёхлетнюю дочку. Плюс у её избранника есть четверо детей от предыдущих браков.

Кто муж Натальи Оскар

В Сети уже вовсю судачат, что победу на конкурсе Наталье Оскар якобы мог подарить её богатый супруг Роман Безматерных. 45-летний мужчина является владельцем группы компаний «Центр кровли», где работает свыше 300 человек.

— У нас открыты цеха в Благовещенске, Хабаровске, Артёме и на Сахалине. Основной вид деятельности — производство и продажа кровельных материалов. На сегодняшний день мы занимаем 22% дальневосточного рынка, в компании работает около 300 человек, — хвастался в середине 10-х годов Безматерных. Он часто даёт интервью местным СМИ и блогерам. Судя по ним, его бизнес не заметил пандемии и сейчас успешно переживает СВО.

Наталья Худякова и Роман Безматерных. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_oscar

В настоящий момент Роман Безматерных владеет 100%-ной долей в трёх фирмах. Хабаровская Объединённая сталепрокатная корпорация последние годы показывает убытки минус 6-7 млн рублей. Сахалинский сталепрокатный завод нестабилен: в позапрошлом году чистая прибыль составила 78 млн рублей, но в прошлом фиксировался убыток минус шесть миллионов. Владивостокский "Торговый дом "Центр кровли" публикует противоречивые показатели: в 2020 и 2021 годах доходы там достигали почти миллиарда, но прибыль официально не превышала 35 миллионов.

Также Роману Безматерных принадлежит треть "Технопарка "Амур" — это масштабный инвестиционный проект, направленный на развитие экспортной составляющей дальневосточной экономики. Предприятие было создано всего пару лет назад и пока приносит лишь убытки.

У Безматерных есть ИП в сфере строительства, зарегистрированное на территории Чечни. В этом же регионе на него зарегистрированы пара фургонов и грузовик марки Toyota плюс пакетник Mercedes GLS. Ещё на Романа был оформлен добротный коттедж на одной из улиц в Грозном. Соседний дом недавно продали за 13 млн рублей. Это респектабельная часть города.

Похожие особняки в Грозном. Фото © ribri.ru

В августе 2020 года Роман Безматерных искал на портале Avito садовника и домработницу на зарплаты 40 и 50 тысяч рублей соответственно для своего огромного имения в Хабаровске. В настоящий момент часть этого домовладения продаётся за 14 млн рублей.

— Это полноценная усадьба на две семьи. Сейчас продаётся часть дома площадью 270 кв. м, но при необходимости можно выкупить весь дом целиком, а это 695 кв. м, — сообщают риелторы. — Этому дому десять лет, и он не изменён в своей монолитности, его строили для себя, вложив душу в каждую деталь. Классический интерьер, большое количество спален и санузлов, застеклённые веранды и гараж на восемь машин — здесь предусмотрена каждая мелочь. Три этажа разумной сдержанной роскоши для изысканного вкуса.







Кажется, Наталья Худякова и Роман Безматерных давно думают о переезде за рубеж. И дело не только в выставленном на продажу доме и в их бесконечных, судя по соцсетям, путешествиях. На это однажды намекнул сам коммерсант, попутно оскорбив своих земляков.

— Не скажу, что люди в Хабаровске мне импонируют. Они медленноваты. По ощущениям я никогда не был даже русским человеком. Я с другой вселенной, как минимум с другой страны. Пока планирую жить в Хабаровске, но в будущем, скорее всего, уеду. Давать образование дочери в нашем государстве не хочу. Пропускать её через мясорубку нашей системы не хочу, — признался Безматерных.

Семья Безматерных уже попадала на передовицы прессы во время пандемии ковид-19. Они купили билеты за полмиллиона в Австралию и, улетев, застряли там из-за локдауна.

Муж радуется победе жены. Фильтры практически делают их неузнаваемыми. Видео Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_oscar

А вам нравится внешность новой "Миссис Россия"? 0 Она красивая, а фотограф на конкурсе специально снял её в плохом ракурсе Мне кажется она вся в ботоксе, а в соцсетях - в фильтрах На этом конкурсе побеждает не внешняя красота, а ум и другие качества Я не смотрю конкурсы красоты, потому что я (моя жена) - самая красивая

Авторы Егор Пережогин