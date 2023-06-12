Пластический хирург раскрыла, какие процедуры делала шокировавшая Сеть "миссис Россия – 2023"

Внешность победительницы конкурса красоты среди замужних женщин "Миссис Россия – 2023" Натальи Оскар продолжают критиковать в Сети. Пользователи считают, что женщина чересчур увлекается уколами красоты и пластикой и не заслуживала победы. Пластический хирург Иляна Гончарова в беседе с Лайфом отметила, что Оскар, вероятно, проходила косметологические процедуры, которые способны менять внешность.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

"Филлеры и ботокс, которые являются косметологическими процедурами, тоже способны изменять внешность. На мой взгляд, в данном случае наблюдаются следы не пластической хирургии, а косметологического вмешательства: это филлеры в губах, так как губы довольно пухлые и слегка подвёрнутые, а также ботокс в зоне лба, так как у девушки полностью отсутствует мимика в верхней трети лица", — рассказала эксперт.

Гончарова добавила, что всё остальное у Оскар, скорее всего, естественное: это морщинки и носогубные складки, а также небольшой птоз тканей в средней зоне лица. По её мнению, отторжение у публики девушка вызывает из-за того, что её лицо в соцсетях и в жизни разительно отличается. В Интернете Оскар активно пользуется фильтрами и редактирует внешность: зауживает нос, разглаживает кожу, убирает морщинки.

Слева — фото Натальи Оскар из её соцсетей. Справа — снимок, сделанный на конкурсе фотокорреспондентом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mrs_world_russia, © ТАСС / Сергей Бобылев