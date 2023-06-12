Пластический хирург раскрыла, какие процедуры делала шокировавшая Сеть "миссис Россия – 2023"
Пластический хирург Гончарова оценила внешность "миссис Россия – 2023" Оскар
"Миссис Россия – 2023" Наталья Оскар. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Внешность победительницы конкурса красоты среди замужних женщин "Миссис Россия – 2023" Натальи Оскар продолжают критиковать в Сети. Пользователи считают, что женщина чересчур увлекается уколами красоты и пластикой и не заслуживала победы. Пластический хирург Иляна Гончарова в беседе с Лайфом отметила, что Оскар, вероятно, проходила косметологические процедуры, которые способны менять внешность.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
"Филлеры и ботокс, которые являются косметологическими процедурами, тоже способны изменять внешность. На мой взгляд, в данном случае наблюдаются следы не пластической хирургии, а косметологического вмешательства: это филлеры в губах, так как губы довольно пухлые и слегка подвёрнутые, а также ботокс в зоне лба, так как у девушки полностью отсутствует мимика в верхней трети лица", — рассказала эксперт.
Гончарова добавила, что всё остальное у Оскар, скорее всего, естественное: это морщинки и носогубные складки, а также небольшой птоз тканей в средней зоне лица. По её мнению, отторжение у публики девушка вызывает из-за того, что её лицо в соцсетях и в жизни разительно отличается. В Интернете Оскар активно пользуется фильтрами и редактирует внешность: зауживает нос, разглаживает кожу, убирает морщинки.
Слева — фото Натальи Оскар из её соцсетей. Справа — снимок, сделанный на конкурсе фотокорреспондентом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mrs_world_russia, © ТАСС / Сергей Бобылев
"А в жизни она оказалась такая, какая она есть: с возрастными изменениями и своими недостатками. Фотошоп и фильтры могут значительно изменить и улучшить внешность, но и перегибать палку с ними тоже не стоит, так как разница идеальных фото с реальностью может привести к такому сильному резонансу в обществе", — заключила пластический хирург.
Напомним, церемония награждения конкурса красоты "Миссис Россия – 2023" состоялась 5 июня в Москве. Победила жительница Хабаровска Наталья Оскар. Это решение возмутило зрителей, поскольку они посчитали, что женщина хорошо выглядит только на отфильтрованных фото в соцсетях, а её реальная внешность совсем другая. За Наталью уже вступилась "коллега" — "миссис Россия – 2015" Екатерина Кирмель.