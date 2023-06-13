Сомнолог рассказал, поможет ли смещение графика повысить работоспособность

Многие россияне не высыпаются, что сказывается на их трудоспособности. Смещение рабочего графика, например на час, не сильно улучшит ситуацию. Таким мнением поделился сомнолог Роман Бузунов.

"На какое-то время смещение графика поможет. Россияне всегда радостно переходили на зимнее время, когда сутки на час сдвигались. Люди лучше отсыпались ночью. Однако через неделю весь эффект терялся, потому что человек, просто перейдя на другие часы, ровно продолжал жить в своём режиме недосыпа", — отметил он в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт добавил, что человек перестраивается за два-три дня, поэтому не так важно, когда он ложится и встаёт — значение имеет именно режим. Врач посоветовал создавать темноту перед сном. При пробуждении, по его словам, должен быть яркий солнечный свет. Такой обман поможет высыпаться, считает Бузунов.