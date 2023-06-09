Недосып влияет на мышление и заставляет принимать неверные решения, заявил сомнолог

Согласно последнему исследованию, около половины работающих россиян (48%) страдают от недосыпа. Какими последствиями для организма это чревато, рассказал "Вечерней Москве" кандидат медицинских наук сомнолог Михаил Полуэктов.

Врач объяснил, что при постоянном недосыпе организм теряет способность сопротивляться инфекциям и болезням, даже если человек сокращает время сна всего на час. Сегодняшний стандарт сна для взрослого подразумевает от семи до девяти часов в сутки. Но это не универсальная формула, ведь кому-то хватает и шести-семи часов сна, в то время как другим людям нужно спать по восемь-девять часов, заметил Полуэктов.

Чтобы наладить сон, нужно приучить организм засыпать в одно и то же время. Например, всегда ложиться спать в 22:00, а просыпаться в 6:00. Помогут и расслабляющие процедуры (лёгкий массаж, ванна или ароматерапия) за пару часов до ночного отдыха — это успокоит организм и настроит его на нужный лад. Не менее важно обустроить спальню так, чтобы человек не чувствовал дискомфорт.

"Для этого нужно выключить все источники света — большие и маленькие. Отключить отвлекающие от сна предметы: ноутбук, телевизор, телефон и иные приспособления и гаджеты. Проветрить комнату и настроить кондиционер на приятную для сна температуру", — рекомендует врач.

Аналитики центра НАФИ утверждают, что в дни, когда работники не высыпаются, их работоспособность снижается и работодатели вынуждены переплачивать. Сомнолог Роман Бузунов считает, что дела обстоят иначе.

"Тут путаются причина и следствие. Может быть, россиян просто заставляют много работать, поэтому они и недосыпают? И, соответственно, потом они меньше работают, а им за это переплачивают. Может быть, людям сначала мало платят, а потом они, не отоспавшись, забирают обратно своё", — предположил врач в беседе с РИА "ФедералПресс".

Сомнолог также упомянул исследование среди менеджеров, которое доказало, что недосып влияет на высшие нервные функции — функции мышления (прогноз, анализ, понимание других людей, эмпатия).

"То есть невыспавшиеся руководители зачастую начинают принимать неэффективные решения, причём они этого не понимают", — пояснил Бузунов.