Россиянам назвали 6 способов побороть бессонницу в сезон белых ночей

В сезон белых ночей жителям Санкт-Петербурга важно не нарушить режим сна и в борьбе с бессонницей помогут несколько приёмов. О них рассказал врач-психиатр клинической больницы святителя Луки Расул Саидов.

"Хронический недосып несёт в себе массу опасностей. В первую очередь, человек за рулём теряет концентрацию внимания. Также увеличивается количество психических заболеваний: неврозов, психозов", — предупредил он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Организм вырабатывает мелатонин именно ночью, поэтому при нарушении сна врачи назначают пациентам это вещество в таблетках. Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Также помогут уснуть в период белых ночей плотные шторы и маски для сна. Кроме них можно использовать очки со светофильтрами, которые способствуют выработке мелатонина в полном объёме. Их нужно носить за один-два часа до сна.

Кроме того, для хорошего сна психиатр рекомендует принимать на ночь тёплый душ и проветривать перед сном помещение.