Россиянам назвали 6 способов побороть бессонницу в сезон белых ночей
Психиатр Саидов: Уснуть в пору белых ночей поможет маска для сна и шторы-блэкаут
В сезон белых ночей жителям Санкт-Петербурга важно не нарушить режим сна и в борьбе с бессонницей помогут несколько приёмов. О них рассказал врач-психиатр клинической больницы святителя Луки Расул Саидов.
"Хронический недосып несёт в себе массу опасностей. В первую очередь, человек за рулём теряет концентрацию внимания. Также увеличивается количество психических заболеваний: неврозов, психозов", — предупредил он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Организм вырабатывает мелатонин именно ночью, поэтому при нарушении сна врачи назначают пациентам это вещество в таблетках. Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.
Также помогут уснуть в период белых ночей плотные шторы и маски для сна. Кроме них можно использовать очки со светофильтрами, которые способствуют выработке мелатонина в полном объёме. Их нужно носить за один-два часа до сна.
Кроме того, для хорошего сна психиатр рекомендует принимать на ночь тёплый душ и проветривать перед сном помещение.
Ранее невролог Алексеева рассказала, как справиться с хронической бессонницей. Её типичные симптомы — долгое засыпание, сон менее 5–6 часов и постоянное желание спать в течение дня.
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