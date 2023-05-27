Врач рассказала, как справиться с хронической бессонницей

Хроническая бессонница значительно снижает работоспособность, жизненный тонус человека, нарушает обмен веществ, работу иммунной системы, снижает память и повышает риск ряда заболеваний. По словам врача-невролога "МЕДСИ Premium на Красной Пресне и на Мичуринском проспекте" Оксаны Алексеевой, определить её можно по ряду симптомов:

сон продолжается менее 5–6 часов;

на засыпание уходит более получаса;

частые пробуждения ночью;

разбудить может резкий звук или свет;

сложно проснуться утром;

днём постоянно хочется спать.

Среди причин хронической бессонницы врач выделила регулярные нарушения режима дня, чрезмерные умственные и физические нагрузки, а также смену часовых поясов и вредные привычки. В случае, отметила она, если человек наблюдает у себя проблемы со сном и это негативно влияет на его самочувствие, необходимо посетить специалиста вроде терапевта, невролога, психолога или сомнолога.

Кроме того, добавила Алексеева, важно соблюдать простые правила: ложиться спать не позже 22:00–23:00 (причём сон должен длиться 6–9 часов и протекать в прохладном, тёмном и тихом помещении), а также принимать вечером тёплую ванну и при отсутствии противопоказаний добавлять в воду эфирные масла. Кроме того, за два-три часа не стоит пользоваться гаджетами, предпочтя им книги, прогулки или общение с семьёй.