Врач рассказала, как справиться с хронической бессонницей
Невролог Алексеева порекомендовала принимать ванну с маслами для лучшего сна
Хроническая бессонница значительно снижает работоспособность, жизненный тонус человека, нарушает обмен веществ, работу иммунной системы, снижает память и повышает риск ряда заболеваний. По словам врача-невролога "МЕДСИ Premium на Красной Пресне и на Мичуринском проспекте" Оксаны Алексеевой, определить её можно по ряду симптомов:
- сон продолжается менее 5–6 часов;
- на засыпание уходит более получаса;
- частые пробуждения ночью;
- разбудить может резкий звук или свет;
- сложно проснуться утром;
- днём постоянно хочется спать.
Среди причин хронической бессонницы врач выделила регулярные нарушения режима дня, чрезмерные умственные и физические нагрузки, а также смену часовых поясов и вредные привычки. В случае, отметила она, если человек наблюдает у себя проблемы со сном и это негативно влияет на его самочувствие, необходимо посетить специалиста вроде терапевта, невролога, психолога или сомнолога.
Кроме того, добавила Алексеева, важно соблюдать простые правила: ложиться спать не позже 22:00–23:00 (причём сон должен длиться 6–9 часов и протекать в прохладном, тёмном и тихом помещении), а также принимать вечером тёплую ванну и при отсутствии противопоказаний добавлять в воду эфирные масла. Кроме того, за два-три часа не стоит пользоваться гаджетами, предпочтя им книги, прогулки или общение с семьёй.
Лайф рассказывал о распространённой привычке, которая может вызывать бессонницу. Согласно выводам учёных из Университета Индианы в США, постоянное наблюдение за оставшимся для сна временем вызывает стресс и, соответственно, влияет на процесс засыпания.
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