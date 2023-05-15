Составлен топ-12 продуктов, которые помогут заснуть

В борьбе с бессонницей недостаточно просто соблюдать режим сна, правильные блюда также принесут пользу. О продуктах, которые стоит включить в рацион, чтобы лучше засыпать, рассказала в интервью "Газете.ru" нутрициолог Ольга Деккер.

В продукте должны содержаться триптофан, магний и мелатонин. Всё это есть в тёмном шоколаде, бананах, миндале, макадамии, киви, гранате, клюкве, винограде, молоке, кефире, йогурте и курином мясе, сказала нутрициолог.

Перед сном нельзя пить алкоголь, чай и кофе, а также нужно исключить специи, жирные и тяжёлые блюда, предупредила врач. Перекусы на ночь, особенно сладкие и высококалорийные, тоже помешают быстро уснуть.

"Я рекомендую поддерживать правильный режим питания и не употреблять большое количество еды и напитков за несколько часов до сна. Это поможет уменьшить нагрузку на желудок и снизить риск возникновения рефлюкса и других расстройств пищеварения, которые могут мешать засыпанию", — сказала Деккер.