Байки со стола: 5 глупых мифов о молочных продуктах, в которые верят россияне

С каждым годом всё больше людей умышленно отказываются от употребления молока и продуктов на его основе. Есть ли от этого польза и какие мифы о вреде молочки до сих пор живы, рассказала Лайфу гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

Первый миф: молочные продукты нельзя употреблять пожилым, поскольку с возрастом молоко перестаёт устаиваться. На самом деле это не так. Нарушение переваривания молока (лактазная недостаточность) встречается нечасто и не требует отказа от молочных продуктов для всех пожилых людей.

Второй миф: молоко из магазина содержит антибиотики, а его употребление вызывает устойчивость к противомикробным препаратам в организме. Врач объясняет, что молоко коров, проходящих лечение, в молочной промышленности не используется. Прежде чем попасть на завод, вся продукция проходит строгий отбор и анализ безопасности.

Третий миф: молоко можно заменить другими продуктами. На самом деле, альтернативные варианты молока значительно уступают натуральному продукту в содержании полезных веществ. К тому же они содержат много сахара, отметила Тимощенко. Поэтому коровье молоко обязательно должно быть в рационе.

Четвёртый миф: из-за молока организм начинает вырабатывать избыточную слизь, что может спровоцировать бронхиальную астму и прочие болезни. Это тоже неправда, потому что при употреблении молока слизь появляется только в ротовой полости из-за реакции на слюну. После этого весь процесс переваривания продолжается в желудке, поэтому молоко никак не влияет на появление слизи в носу или бронхах.

И наконец, пятый миф: молоко провоцирует появление акне. Исследования о влиянии молока на состояние кожи не могут быть достоверны на 100%, поскольку основаны на анкетировании пациентов. Результаты получены неоднозначные: как правило, связь между употреблением молока и тяжестью течения акне наблюдалась у тех, кто помимо молока употреблял продукты с высоким содержанием сахара.

"Таким образом, непосредственной связи между употреблением молочных продуктов с тяжестью течения акне не выявлено, что не требует ограничения его употребления для лиц без доказанной лактазной недостаточности", — подытожила гастроэнтеролог.