Россиянам рассказали, что будет с организмом при полном отказе от мяса и сахара

Некоторые люди убеждены, что употребление сахара и мяса портит красоту кожи и ускоряет процессы старения. Врач-диетолог Ирина Писарева в беседе с "Вечерней Москвой" объяснила, так ли полезно исключать из рациона эти продукты.

По словам медика, убравшие из рациона сахар люди действительно могут похвастаться внешним видом и состоянием кожи. Кроме того, пагубное влияние сахара на организм уже неоднократно было доказано: чрезмерное употребление сладкого провоцирует появление синяков под глазами и высыпаний на теле. Это происходит из-за того, что организм не может переработать такое количество глюкозы.

А вот полезен ли отказ от мяса, однозначно сказать нельзя, поскольку это натуральный белок и источник витаминов. Его дефицит в рационе может грозить анемией. Врач советует употреблять продукт в умеренном количестве и только в тушёном, отварном или запечённом в духовке виде.

"Ни в коем случае нельзя отказываться от мяса детям, подросткам и спортсменам. У детей растущий организм, а для спортсменов белок — строительный материал", — заключила врач.

Людям старше 50 лет лучше ограничить употребление или отказаться от красного мяса. В таком случае можно перейти на морские продукты или белок растительного происхождения, так делали долгожители.