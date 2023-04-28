Морщины, розацеа и не только: Что происходит с кожей, когда ты пьёшь много кофе

Многие отдают предпочтение кофе из-за приятного аромата, крепкого вкуса и бодрящего эффекта, однако иногда напиток становится причиной ухудшения здоровья. Об этом Лайфу рассказала косметолог, врач эстетической медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Анна Глазунова.

"Кофе является одним из триггеров, провокаторов обострения хронических и дерматологических заболеваний, в том числе угревой болезни акне и розацеа. Таким пациентам следует ограничить кофе — вплоть до полного исключения", — предупредила медик.

Также кофе обезвоживает организм, поэтому нельзя забывать употреблять чистую воду в достаточном количестве. Иначе кожа станет сухой и покроется мелкими морщинами. Нередко кофе пьют со сладкими добавками, сиропами или молоком, что тоже может спровоцировать дерматологические заболевания, предупредила доктор.

Кроме того, кофе американо следует избегать, если вы страдаете сердечно-сосудистыми болезнями. Даже у здоровых людей в этом случае поднимется артериальное давление. Глазунова посоветовала ограничиться одной-двумя чашками в день и не злоупотреблять добавками к напитку.