Разгар гормонального шторма: Почему детям нельзя давать кофе до 14 лет

Дети часто повторяют привычки своих родителей, так что если любите начинать утро с ароматного кофе, не удивляйтесь, когда ваше чадо попросит сделать ему макиато или капучино. Однако знакомство детей с бодрящим напитком лучше начинать с определённого возраста. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт, диетолог, нутрициолог, доктор превентивной и антивозрастной медицины, основатель клиники Доктора Зубаревой Наталья Зубарева.

Эксперт объяснила, что кофе, а точнее содержащийся в нём кофеин, возбуждающе влияет на нервную систему, тем самым "взбадривая" человека. Причём чем больше кофеина (это зависит от степени обжарки), тем более ярко выражен эффект. Однако тем более неприятные последствия грозят организму.

"Не устаю повторять аналогию: это как покупка дорогой сумки в кредит — радости на пять минут, а долг выплачивать годы. Для незрелой нервной системы ребёнка "кортизоловые качели", которые провоцирует кофеин, особенно опасны", — предупредила врач.

Кофеин влияет практически на все органы и системы, включая сердечно-сосудистую и желудочно-кишечный тракт, причём негативное действие одинаково как для пятилетнего ребёнка, так и для подростка, чьи гормоны и так бушуют, давая серьёзную нагрузку на организм.

"Поэтому моя рекомендация такова: употреблять кофе детям можно начиная с 14–15 лет, когда гормональный шторм немного утихает. Но очень важно при этом следить за количеством кофеина, особенно в моменты, когда нервная система находится в напряжении, например в период сдачи экзаменов", — посоветовала диетолог.

Стоит объяснить подростку, что энергия и бодрость заключаются не в чашке кофе, а в здоровом режиме дня и правильном рационе, и рассказать, что он не заменяет воду и приём еды. При этом слова лучше подтвердить своим примером.