Лишь 15% россиян не испытывают проблем со сном, показал опрос

Для россиян хроническая усталость и непроходящий недосып — очень распространённые проблемы. По данным опроса, который провёл сайт kp.ru, недосып портит жизнь 60% респондентов.

Согласно собранной статистике, 40% опрошенных мучает хронический недосып. Даже в выходные им не удаётся отдохнуть. Для кого-то причина в неудобстве рабочего графика, кого-то постоянно будят маленькие дети, у других же трудности с планированием времени. Еще 20% участников опроса рассказали, что хоть им иногда и удаётся выспаться, это происходит очень редко, а потому в будние дни они всегда чувствуют себя усталыми, не представляя своего утра без кофе.

Слегка получше ситуация у 8% респондентов — у них получается отдохнуть за время выходных, но недосып и усталость всё равно скапливаются к концу рабочей недели. Так, сказывается подъём ранним утром на протяжении нескольких дней подряд. У 17% участников почти всегда получается выспаться и они плохо себя чувствуют после сна только в тех случаях, когда слишком поздно легли спать перед рабочим днём.

С недосыпом вообще не сталкивались 15% участников опроса. 8% из них рассказали, что им удалось выстроить себе комфортный ритм жизни и они всегда чувствуют себя отдохнувшими и полными сил, вообще не испытывая проблем с недостатком сна.