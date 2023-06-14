26-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 14 июня

14 июня 2023 года Церковь отмечает день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского и раннехристианского мученика святого Иустина Философа, а согласно народному календарю, сегодня праздник Устинов день. Святой Иустин считается первым человеком, благодаря которому у христианской религии появились греческие понятия. Именно он начал толковать историю с позиции богословия. Святого ложно обвинили и судили, он принял мученическую смерть. Его мощи находятся в Риме. Народный праздник носит название Устин – Брусничные губы. Причина тому вовсе не ягода, а цвет рассвета, по которому раньше определяли урожай на рожь. Красный (оттенка брусники) означал, что урожай будет богатым.

Чего ждать от 26-х лунных суток 14 июня 2023 года

Чего ожидать от 14 июня 2023 года — 26-х лунных суток? Фото © Shutterstock

26-й лунный день в целом не очень благоприятный, он наполнен негативной энергией. Сегодня очень легко поддаться соблазну, совершить ошибку, принять неверное решение. Поэтому нужно быть крайне осторожными, а с верными знаниями можно спокойно двигаться в нужном направлении. Правящая стихия сегодня — Земля, дающая уверенность и надёжность. Символ лунного дня довольно неоднозначный — это Жаба. Она хранит сокровища и одновременно вызывает неприятие. Цвета 14 июня: голубой, лазурный и морской волны. Они несут благоприятную энергетику. Символизируют духовную чистоту, мечты и надежды, поднимают настроение и помогают объективно мыслить. Цифра восемь в 26-е лунные сутки принесёт вам везение. А от бед смогут уберечь жадеит, аурипигмент и жёлтый нефрит.

26-й лунный день: что можно делать 14 июня 2023 года

Что можно делать в 26-й лунный день — 14 июня 2023 года? Фото © Shutterstock

26-е лунные сутки не самый хороший день лунного календаря и при неверном настрое может принести массу неприятностей. Чтобы такого не произошло, нужно строго соблюдать правила дня и делать только то, что можно. В первую очередь сегодня надо больше улыбаться, чувство юмора поможет побороть апатию.

В целом 14 июня следует настроить мысли на позитив. Думайте только о том, что приносит вам счастье.

26-й день лунного календаря будет наполнен стрессами и негативом, поэтому сегодня следует проявить выдержку и стойкость.

Проведите время на природе, земля зарядит бодростью и снимет накопившийся стресс.

Сегодня можно заняться посадками, например, цветов. Опять же, контакт с почвой благоприятно скажется на вашем душевном состоянии.

Прежде чем принимать решение, несколько раз перепроверьте информацию. Так как в 26-й лунный день велик риск, что она окажется ложной.

Игнорируйте любые провокации со стороны других.

Прожить 26-е лунные сутки следует в спокойном и умиротворённом темпе.

Что касается народного календаря, то сегодня Устинов день. Что можно делать 14 июня. Раньше наши предки молились в этот день святому Устину и просили его о счастливой жизни: чтобы в семье не было измен, ссор и драк.

Сегодня можно собирать лекарственные травы, но только верхнюю часть, трогать коренья запрещено.

Вечер 14 июня, согласно народным поверьям, необходимо проводить вдвоём с любимым человеком или всей семьёй, тогда в доме будут благополучие и счастье.

Раньше существовала интересная традиция: если девушка чувствует вину перед мужчиной, то 14 июня может попросить прощения у него, он в свою очередь обязан его принять или будет наказан высшими силами.

Также 26-й лунный день хорош для любовных дел. Сегодня ваша вторая половинка нуждается в любви и заботе. Уделите важному человеку больше внимания и любви. Тогда отношения будут невероятно крепкими и долгими, а чувство станет нерушимым на всю жизнь. Ещё это отличное время для свадьбы.

14 июня — хороший день для уборки дома, в саду, это привлечёт достаток.

Согласно народным приметам, это хороший момент для гаданий, например на любовь. Есть интересный ритуал, его раньше проводили, чтобы избавиться от проблем. Для этого надо было найти в лесу небольшую полянку, где никого нет, поклониться на четыре стороны света и попросить прощения у матушки-земли. С этого момента сложности в жизни будут исчезать сами собой.

Что нельзя делать в 26-й лунный день, 14 июня 2023 года

Что нельзя делать в 26-й лунный день — 14 июня 2023 года? Фото © Shutterstock

26-е лунные сутки не самый благоприятный день. Он способствует частым перепадам настроения, возникновению ссор и недопонимания. Чтобы подобного избежать, стоит следовать определённым запретам. В первую очередь не надо впускать внутрь негативные мысли и глубоко погружаться в раздумья.

Не следует 14 июня выходить из себя, завидовать, ориентироваться на других, не зацикливаться на материальном.

Не надо в 26-й лунный день общаться с людьми, которые вам неприятны. Лучше выяснить отношения в другой день.

Если в семье вдруг возникла спорная ситуация, действовать сгоряча не стоит. Не делайте поспешных выводов, переосмыслите происходящее и вернитесь к проблеме уже с холодной головой.

Сегодня — в 26-е лунные сутки — разгул энергетических вампиров, поэтому не следует открывать кому-либо душу, рассказывать о своей жизни.

Также не надо показывать свои слабости и жаловаться на проблемы. Ведите себя так, будто у вас всё прекрасно, даже если это не так.

14 июня нельзя решать важные дела, крупные задачи. Их ждёт провал.

Не реагируйте на чужую лесть, она сыграет против вас.

Большие мероприятия и встречи запрещены.

Что касается народных примет этого дня, то по ним 14 июня надо быть не менее осторожными. Девушкам сегодня ни в коем случае нельзя верить незнакомцам. Очень высок риск, что их обманут, соблазнят и бросят.

Запрещается 14 июня ставить забор или ремонтировать его. Согласно приметам, тогда может случиться пожар.

14 июня не надо плакать, грустить, вспоминать плохое и печалиться из-за него. Следует, наоборот, больше улыбаться и радоваться, это привлечёт к вам счастье.

Запрещается игнорировать чужие просьбы о помощи. Иначе помощь может понадобиться уже вам.

Категорически нельзя 14 июня вступать в споры и отвечать на провокации. Ваша стойкость перед ссорой укрепит отношения.

Ни в коем случае не надо посылать проклятья кому-либо. Все они обернутся против вас.

А также не стоит 14 июня лениться и долго спать, иначе привлечёте неудачи.