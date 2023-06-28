"Знатоки тайных искусств": Психолог объяснил, почему люди ходят к гадалкам

Когда людям не хватает информации для того, чтобы понимать, как будут развиваться события в будущем, они могут опираться на любые данные, которые удастся найти. Именно по этой причине многие россияне идут за советом к экстрасенсам и предсказателям, когда в стране, мире или личной жизни человека наступают перемены. Об этом сообщил бизнес-психолог, клинический психолог Клиники доктора Аникиной и автор дзен-канала "Экологичный психолог" Станислав Самбурский.

"Люди используют Вангу, чудо-исцеления, экстрасенсорику, гадалок и мистику, чтобы снизить уровень неуверенности и беспокойства. И это работает", — рассказал Станислав в беседе с "Газетой.ru".

Многие ищут ответы на свои вопросы в эзотерике из простого любопытства, поделился мнением психолог. По его оценке, люди, которые ходят на сеансы к гадалке, во многом похожи на детей, находящихся в процессе познания мира.Он назвал ещё одной причиной обращений к предсказаниям неопределённость. Во время тревожных событий люди хотят найти хоть какие-то ответы, так они пытаются почувствовать себя лучше.

Нередко может быть так, что человек не пытается приоткрыть завесу будущего, а просто желает излить кому-то душу, уточнил Самбурский. Для многих гадалки становятся подходящей кандидатурой. Иногда людям кажется, что если обратиться за помощью к психологу, знакомые будут считать их ненормальными, при этом консультации у экстрасенсов их нисколько не смущают. Причём многие "знатоки тайных искусств" хорошо понимают психологию человека и способны "обработать" посетителя так, что тот будет приходить снова и снова, приобретя некоторую зависимость от предсказаний.

"Они выслушивают собеседника, втираются к нему в доверие, а потом внушают, что для решения одной проблемы необходимо устранить другие. При этом, если гадалка хотя бы один раз попала в точку в своих предсказаниях, клиент уже у неё на крючке. А дальше начинаются дополнительные визиты и финансовые вложения. К сожалению, человек часто понимает, что совершил глупость, только потеряв большие деньги. Поэтому к гадалкам стоит относиться очень осторожно", — посоветовал психолог.