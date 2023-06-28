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28 июня, 16:00

Портится и превращается в яд, а вы мажете им лицо — какую косметику нужно хранить в холодильнике

Иногда оставаться красивой может быть достаточно трудно: поди запомни, как использовать очередное из миллиона своих уходовых косметических средств. А ведь некоторые из них стоит хранить в холодильнике. Но какие?

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Удобнее всего выделить косметике место около зеркала. Обычно это либо шкафчик в ванной, либо трюмо или полка в обычном шкафу. И большинство продуктов из вашей косметички будут не против такого хранения. Но вот определённым средствам для правильной работы необходим холод. Рассказываем, какую косметику стоит хранить в холодильнике.

Натуральная косметика

Разные кремы и сыворотки, состоящие полностью из натуральных и органических ингредиентов, не приспособлены для хранения просто в комнате. При температуре от +15 градусов продукт рискует испортиться буквально за несколько дней. А вот нахождение в холодильнике продлит такой косметике жизнь.

Продукты с витамином С

Какую косметику нужно держать в холодильнике, а какую нет? Фото © Freepik

Какую косметику нужно держать в холодильнике, а какую нет? Фото © Freepik

Похожая ситуация и с косметическими или лечебными средствами, содержащими витамин С. Может, продукты и не испортятся прямо очень быстро, но точно потеряют свои свойства. Мы же помним, что этот витамин помогает коже разгладиться и выглядеть моложе? Всё из-за мощных антиоксидантных свойств витамина С, который при комнатной температуре не живёт.

Косметика против отёчности

Все эти патчи, масочки или кремы, предназначенные утром убрать отёчность и освежить ваше прекрасное лицо, тоже должны храниться в прохладе. И дело не всегда даже в их составе. Как мы уже знаем, натуральную косметику следует держать в холодильнике. Эффект от подобных продуктов против отёков будет гораздо лучше, если использовать их охлаждёнными.

Парфюм

Удивительно, но парфюм тоже можно держать в холодильнике. Попробовать этот способ можно по нескольким причинам. Во-первых, как утверждают те, кто оставляет баночку духов в прохладе, холод и темнота улучшают их ароматические свойства и препятствуют выдыханию. Во-вторых, солнечные лучи или агрессивный свет лампы может повлиять и на сам аромат, окислив его. А на дверце холодильника любимый запах будет под защитой. Только убедитесь в герметичности флакончика.

Продукты с SPF

Косметика, которая портится, если не убрать её в холодильник. Фото © Shutterstock

Косметика, которая портится, если не убрать её в холодильник. Фото © Shutterstock

Ещё один вид косметики, которую нужно хранить в холодильнике, — с содержанием SPF. То есть с защитой от солнца и ультрафиолетовых лучей. Многие заблуждаются, считая, что такие продукты не нуждаются в соблюдении температурного режима. Ещё как нуждаются! Так что смело перекладывайте их в свой или купите мини-холодильник для косметики отдельно.

И, кстати, хранить косметические продукты в холоде стоит тоже особым образом. Лучше помещать средства подальше от морозильной камеры, располагая на дверце. Мы ведь хотим их просто охладить, а не заморозить. Также будьте внимательны и к составу. Косметику на масляной основе и декоративные средства в холодильник лучше не класть — утратят текстуру и только быстрее испортятся от перепадов температуры.

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Елизавета Терешкова
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