Портится и превращается в яд, а вы мажете им лицо — какую косметику нужно хранить в холодильнике

Удобнее всего выделить косметике место около зеркала. Обычно это либо шкафчик в ванной, либо трюмо или полка в обычном шкафу. И большинство продуктов из вашей косметички будут не против такого хранения. Но вот определённым средствам для правильной работы необходим холод. Рассказываем, какую косметику стоит хранить в холодильнике.

Натуральная косметика

Разные кремы и сыворотки, состоящие полностью из натуральных и органических ингредиентов, не приспособлены для хранения просто в комнате. При температуре от +15 градусов продукт рискует испортиться буквально за несколько дней. А вот нахождение в холодильнике продлит такой косметике жизнь.

Продукты с витамином С

Какую косметику нужно держать в холодильнике, а какую нет? Фото © Freepik

Похожая ситуация и с косметическими или лечебными средствами, содержащими витамин С. Может, продукты и не испортятся прямо очень быстро, но точно потеряют свои свойства. Мы же помним, что этот витамин помогает коже разгладиться и выглядеть моложе? Всё из-за мощных антиоксидантных свойств витамина С, который при комнатной температуре не живёт.

Косметика против отёчности

Все эти патчи, масочки или кремы, предназначенные утром убрать отёчность и освежить ваше прекрасное лицо, тоже должны храниться в прохладе. И дело не всегда даже в их составе. Как мы уже знаем, натуральную косметику следует держать в холодильнике. Эффект от подобных продуктов против отёков будет гораздо лучше, если использовать их охлаждёнными.

Парфюм

Удивительно, но парфюм тоже можно держать в холодильнике. Попробовать этот способ можно по нескольким причинам. Во-первых, как утверждают те, кто оставляет баночку духов в прохладе, холод и темнота улучшают их ароматические свойства и препятствуют выдыханию. Во-вторых, солнечные лучи или агрессивный свет лампы может повлиять и на сам аромат, окислив его. А на дверце холодильника любимый запах будет под защитой. Только убедитесь в герметичности флакончика.

Продукты с SPF

Косметика, которая портится, если не убрать её в холодильник. Фото © Shutterstock

Ещё один вид косметики, которую нужно хранить в холодильнике, — с содержанием SPF. То есть с защитой от солнца и ультрафиолетовых лучей. Многие заблуждаются, считая, что такие продукты не нуждаются в соблюдении температурного режима. Ещё как нуждаются! Так что смело перекладывайте их в свой или купите мини-холодильник для косметики отдельно.