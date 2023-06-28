Россиянам назвали рецепты полезных летних перекусов, которые не перегрузят организм

Летом люди чаще встречаются с друзьями, и, как следствие, становится больше перекусов. О том, как сделать их полезными, рассказали эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова и врач-диетолог, нутрициолог, эксперт бренда Helper House компании "СТЭК Профи" Инга Давтян.

"В жару пища должна быть легче "зимней", чтобы не перегружать организм и не вызывать дополнительного тепловыделения. Среди вариантов перекусов могут быть, например, фрукты, ягоды, овощные салаты, йогурты и творожки, ореховая смесь, сухофрукты, диетические хлебцы, бутерброды с плавленым сыром и джемом, пастила, фруктовое пюре", — приводят слова Курбатовой "Вести Подмосковья".

В свою очередь Давтян посоветовала чипсы-слайсы из моркови, картофеля, свёклы и других овощей, например цветной капусты. Эти овощи нужно порезать на тонкие кусочки, сбрызнуть оливковым маслом, перемешать со специями и посолить. Также можно добавить сухой чеснок и тёртый сыр. Готовить такое блюдо следует в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов.

Диетолог поделилась ещё одним рецептом. Например, бутерброд с авокадо и томатами, по её словам, идеальный по лёгкости и питательности вариант. Также хороший вариант — цезарь-ролл. Лаваш нужно смазать творожным сыром или густым натуральным йогуртом, выложить на него отварную курицу или индейку, любимые овощи. Любителям рыбы подойдёт так называемый бутерброд туриста, где тунец разминается вилкой, размазывается по хлебу из цельнозерновой или ржаной муки, а затем накрывается листом салата. Есть и более лёгкие варианты — зелёный коктейль (сок или перемолотые в блендере сельдерей, огурец, шпинат, зелень, киви, яблоко) и овощной коктейль с добавлением зелени (шпинат, рукола, петрушка).

"Летние сочные фрукты — арбуз, апельсины, яблоки, абрикосы и персики — насыщают организм витаминами и водой, способствуя гидратации. Но также они содержат значительное количество сахаров и фруктозы. Фруктоза может быть усвоена только в печени. Если она не преобразуется в глюкозу и не идёт в энергию, то превращается в жир", — пояснила семейный терапевтический нутрициолог Тамара Рау.

Следовательно, добавила эксперт, избыточное употребление продуктов, содержащих фруктозу, часто приводит к набору лишнего веса. Рау не советует увлекаться фруктами и закармливать ими детей. По её словам, в день можно съедать по одной-две штуки.