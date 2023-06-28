Составлен топ лучших напитков в жару для тех, кто не любит обычную воду

Утолить жажду в жаркую погоду можно не только водой. Об освежающих напитках, которые можно приготовить в домашних условиях, рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-диетолог Екатерина Ященко.

Например, квас — он обогащён витаминами группы В, но это именно домашний вариант напитка, в котором нет столько сахара, сколько в магазинном. Воздержаться от потребления кваса стоит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Комбуча (чайный гриб) также поможет утолить жажду в жару. Чайный гриб обладает тонизирующим эффектом, и этот напиток можно сделать в домашних условиях. Но нужно помнить, что при плохом уходе и неблагоприятных санитарных условиях чай во время его приготовления могут загрязнить патогенные микроорганизмы.

Ещё в жару можно приготовить холодный чай с лимоном и имбирём — такой напиток тоже обладает тонизирующими свойствами.

Айран, тан или кефир благоприятно влияют на организм за счёт содержания кальция, калия, магния и витаминов. Более того, они отлично утоляют жажду. Однако от их потребления стоит воздержаться людям с заболеваниями ЖКТ и непереносимостью лактозы.