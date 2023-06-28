Диетолог раскрыла, сколько орехов можно съедать в день без вреда для талии
Врач Лушникова: С орехами нужно быть осторожными из-за их аллергенности
Благодаря богатому составу орехи обязательно должны быть частью рациона каждого, кто думает о здоровье. Растительный белок, витамины, минералы, органические кислоты, пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты — всё это делает орехи поистине уникальным и незаменимым продуктом. Однако есть несколько важных моментов, которые не стоит упускать при употреблении этого продукта. Об этом Лайфу рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова.
1. Высокая калорийность. В 100 граммах орехов содержится от 500 до 800 ккал, собеседница Лайфа не рекомендует ими увлекаться, иначе вес очень быстро может начать увеличиваться. Достаточно 20–30 граммов орехов в день.
2. Орехи — сильный аллерген, причём аллергическую реакцию может вызвать какой-то определённый вид. По этой причине врач советует осторожно вводить орехи в рацион детей.
3. Орехи тяжело перевариваются, поэтому не стоит их употреблять при обострении воспалительных заболеваний желудка, поджелудочной железы и кишечника.
4. Некачественные орехи могут быть опасны для здоровья. Категорически нельзя покупать орехи с плесенью, поскольку в них накапливается опасный афлатоксин (особенно часто им поражён арахис).
"Попадая в организм человека, он может вызвать острое отравление. Его типичные симптомы: повышение температуры тела, слабость, головокружение, рвота, диарея. Почувствовав их, надо выпить сорбент и много воды, а при выраженных признаках отравления лучше обратиться к врачу", — напомнила Лушникова.
Если вы обнаружили плесень, не нужно пытаться обжарить орехи или как-то спасти. Афлатоксин не разрушается при тепловой обработке, поэтому такой продукт — только в мусорное ведро, советует врач.
Диетолог дала лайфхаки, как выбрать и хранить орехи:
- лучше покупать в скорлупе, так они дольше сохраняются, защищены от воздействия света, воздуха, повышенной влажности. Можно потрясти орех: старый гремит, свежий — нет;
- стоит отдавать предпочтение сырым или сушёным орехам;
- при выборе очищенных орехов нужно обращать внимание на цвет, форму, запах ядрышек: на них не должно быть тёмных пятен, сморщенности. Жёлтый цвет, как правило, признак старых испорченных орехов;
- очищенные орехи нужно беречь от воздействия света и воздуха, так как растительные жиры в их составе очень быстро окисляются, орехи становятся прогорклыми, их употребление может привести к негативным последствиям;
- хранить орехи нужно в герметичном пакете в холодильнике или даже в морозилке (так срок хранения увеличивается до нескольких месяцев);
- можно замачивать орехи в тёплой, чуть подкислённой соком лимона или яблочным уксусом воде, а потом высушивать и прокаливать несколько минут в духовке или на сковороде. Вкус орехов меняется, и увеличивается биодоступность некоторых минералов в их составе.
А ранее Лайф рассказывал о продуктах, которые спасут в жару. По словам диетолога Елены Соломатиной, легче перенести летнюю погоду помогут томаты, морковь и зелень.
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