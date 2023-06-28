Диетолог раскрыла, сколько орехов можно съедать в день без вреда для талии

Благодаря богатому составу орехи обязательно должны быть частью рациона каждого, кто думает о здоровье. Растительный белок, витамины, минералы, органические кислоты, пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты — всё это делает орехи поистине уникальным и незаменимым продуктом. Однако есть несколько важных моментов, которые не стоит упускать при употреблении этого продукта. Об этом Лайфу рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

1. Высокая калорийность. В 100 граммах орехов содержится от 500 до 800 ккал, собеседница Лайфа не рекомендует ими увлекаться, иначе вес очень быстро может начать увеличиваться. Достаточно 20–30 граммов орехов в день.

2. Орехи — сильный аллерген, причём аллергическую реакцию может вызвать какой-то определённый вид. По этой причине врач советует осторожно вводить орехи в рацион детей.

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3. Орехи тяжело перевариваются, поэтому не стоит их употреблять при обострении воспалительных заболеваний желудка, поджелудочной железы и кишечника.

4. Некачественные орехи могут быть опасны для здоровья. Категорически нельзя покупать орехи с плесенью, поскольку в них накапливается опасный афлатоксин (особенно часто им поражён арахис).

"Попадая в организм человека, он может вызвать острое отравление. Его типичные симптомы: повышение температуры тела, слабость, головокружение, рвота, диарея. Почувствовав их, надо выпить сорбент и много воды, а при выраженных признаках отравления лучше обратиться к врачу", — напомнила Лушникова.

Если вы обнаружили плесень, не нужно пытаться обжарить орехи или как-то спасти. Афлатоксин не разрушается при тепловой обработке, поэтому такой продукт — только в мусорное ведро, советует врач.