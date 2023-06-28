Почему нельзя голодать и забывать о жирах: Врач-диетолог назвала главные ошибки худеющих

Часто, стараясь похудеть, мы совершаем одни и те же ошибки: считаем, что голод и пропуск приёмов пищи помогут сбросить лишнее, однако на деле эффект будет обратным. Топ главных ошибок, которые допускают худеющие, Лайфу назвала врач- диетолог Ирина Мансурова.

Голод

Одна из ошибок — создание дефицита калорий, голод, пропуск приёма пищи. Мансурова предупредила, что в этом случае организм быстро адаптируется к условиям голода — тело тут же начинает экономить энергию. В итоге, когда вы возвращаетесь к обычному рациону, организм уже настроен на экономию энергии и тратит калории очень неохотно. Из-за этого вес только растёт. "Поэтому не ограничивайте свой рацион более чем на 25% от положенной калорийности с учётом возраста, пола и образа жизни. И пропускать приёмы пищи нельзя, это не ускоряет похудение", — советует врач. Диетолог рекомендует есть через равные промежутки времени и не забывать про воду: например, после пробуждения выпейте стакан воды, затем через полчаса приготовьте питательный завтрак, а следующие приёмы пищи разделите на обед, небольшой перекус и ужин.

Мало белка

Ещё одна распространённая ошибка — дефицит белка в рационе. Белок снижает аппетит, продлевает чувство сытости, замедляет набор веса, поддерживает или ускоряет обмен веществ, препятствует потере мышечной массы при похудении, напоминает Мансурова.

Мало жиров

Исключение жиров из рациона тоже ошибка. Жиры нужны для здоровья кожи, суставов, хорошего зрения, памяти и настроения. Для похудения важнее сократить количество углеводов, а не жиров, советует собеседница Лайфа.

Много перекусов

Перекусы замедляют обмен веществ, предупреждает Мансурова. Всё дело в гормональной реакции на еду: каждый раз, когда мы что-то едим, мы не задумываемся о том, что в организме происходит целый каскад реакций на клеточном уровне. Если мы постоянно подпитываем организм энергией, то есть перекусываем, то сжигания жиров не происходит, и мы полнеем.

"Запомните: как только вы перекусили, у вас в организме остановился процесс расщепления жира! Если вдруг захотелось перекусить, то отличные перекусы — творог низкой жирности, кефир, орехи и свежие овощи. А вот фрукты и сухофрукты не стоит есть слишком часто между приёмами пищи, так как из-за своей сладости они быстро вызовут голод", — дала совет диетолог.

Диетолог Мансурова: как только вы перекусили, в организме остановился процесс расщепления жира. Поэтому для перекусов стоит выбирать творог низкой жирности, кефир, орехи и свежие овощи. Unsplash

Мало воды

Если вам не вовремя захотелось есть, врач советует выпить стакан воды — возможно, на самом деле вы просто хотите пить. "Если не вовремя захотелось есть — выпей стакан воды, которая поможет дотянуть до обеда без лишних калорий. Также стоит помнить, что центр голода и жажды находится в одном участке головного мозга — гипоталамусе. Иногда субъективное ощущение голода возникает при нехватке воды в организме. Подумайте, возможно, вам просто хочется пить", — рассказала врач.

Неправильные напитки

Мансурова подчеркнула: многие худеющие часто забывают, что главным напитком должна быть вода. Также полезен зелёный чай: он помогает вывести лишнюю воду из организма и ускорить метаболизм, а ещё прекрасно утоляет жажду. Но пить его нужно без сахара, допускается добавить дольку лимона и чайную ложку мёда. Ягодно-травяные чаи тоже помогут худеющим: диетолог советует выбирать мяту, мать-и-мачеху, почки берёзы, подорожник, цветы липы, ромашку. А из ягод подойдут смородина, облепиха, черника, шиповник. Эти продукты помогают ускорить метаболизм, оказывают лёгкое мочегонное и слабительное действие, способствуют снижению аппетита. Также полезны и эффективны при похудении напитки из пряностей: имбиря, корицы, гвоздики.

И при всём этом важно помнить, что правильное питание не будет достаточно эффективным без спортивных тренировок — и наоборот.