Главный диетолог Минздрава ответил на вопрос, реально ли понятие "широкая кость"

У более половины взрослого населения России и около четверти детей есть избыточные килограммы или ожирение, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. По его словам, наличие лишнего веса, особенно у несовершеннолетних, опасно не только с точки зрения нагрузки на все органы, но и чревато психологическими травмами.

"Полных детей часто дразнят, они не могут принимать участие в каких-то играх и так далее. Разумеется, лишний вес — это всегда повышенный риск развития различных заболеваний: от диабета до сердечно-сосудистых проблем", — приводит kp.ru слова медика.

Чтобы профилактировать ожирение, как указал диетолог, все должны знать хотя бы два закона о питании. Речь идёт о равновесии между поступлением энергии из пищи и её расходом, а также о соответствии химического состава рациона физиологическим потребностям человека. Кроме того, Тутельян заявил, что понятие "широкая кость" — это вовсе не миф. По его словам, в диетологии есть особое направление — антропонутрициология: наука, которая подбирает каждому человеку индивидуальные рекомендации по рациону, учитывая его особенности физического развития. Началось всё со спортивной медицины, но сейчас это направление активно развивается, резюмировал врач.