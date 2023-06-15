Самая худая девушка в мире: Кто такая Яна Боброва из Белгорода, которая весит каких-то 20 килограмм

Относительно недавно о 27-летней Яне Бобровой из Белгорода узнала вся страна: бывшая участница "Дома-2" Мария Кохно привела подопечную на НТВ и попросила показаться в программе "За гранью". Когда-то и сама Маша страдала анорексией, но сумела побороть недуг. Но вот оказать помощь Яне не смогла, поэтому решила пойти на более жёсткие меры и привести Боброву на телевидение.

Увидев, во что превратилась измученная диетами Яна, шокированно ахнули не только зрители, но и находящиеся в студии врачи и иные эксперты. "Организм поедает сам себя. Он съел все мышцы, кожу", — с ужасом в голосе прокомментировала участницу шоу диетолог Марина Макиша.

Экс-участница "Дома-2" Мария Кохно и Яна Боброва в студии телеканала НТВ на передаче "За гранью". Фото © ntv.ru / "За гранью"

И правда, не нужна даже научная степень, чтобы понять — Яна Боброва погибает на глазах. А мать девушки боится, что дочь перестанет дышать во сне и скончается в ближайшее время. Как долго протянет организм — неясно, но видно, что делает он это с трудом уже сейчас. При росте в 161 сантиметр девушка весит всего 20 килограмм. Да и в целом внешне напоминает уже не то что ходячий скелет, а самую настоящую мумию.

"Мне, ещё будучи студенткой университета, просто захотелось похудеть. Я весила 50–51 кило. Планировала скинуть чуть-чуть. Близкие говорили: не нужно, мол, ты и так красивая", — рассказывает свою историю Яна.

Яна Боброва в студии телеканала НТВ на передаче "За гранью". Фото © ntv.ru / "За гранью"

Потом начались изматывающие занятия спортом, уменьшение порций, выборка продуктов ("плохие" и "хорошие"), дробление рациона и в итоге частичный отказ от пищи. Сначала Бобровой нравился результат, она смогла быстро похудеть до 45 кг. Но останавливаться на достигнутом не стала. Да и бывший муж настаивал, чтобы супруга продолжала худеть, периодически намекая, что у Яны, например, пухлые щёчки.

Сейчас у Яны Бобровой очень скудный и маленький рацион. "Я могу съесть печенье, чай, воду, конфету, кусочек сыра, полстакана бульона", — рассказывает девушка на шоу "За гранью" на НТВ. Понятное дело, что с таким питанием набрать жизненно необходимые килограммы не получится. Но местные врачи только разводили руками, не решаясь при весе в 20 кг вообще трогать девушку.

Яна Боброва в студии телеканала НТВ на передаче "За гранью". Фото © ntv.ru / "За гранью"