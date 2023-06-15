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15 июня, 08:27

10 классных вещиц, доказывающих, что вязание — для настоящих модниц, а не только бабушек

Есть стереотип, что вязание — это про бабушек и их шерстяные носки и свитеры, которые модными совсем не назовёшь. На самом деле, хобби молодеет! Тысячи мастериц по всему свету крючком создают шикарные образы!

"Как же я горжусь этим нарядом, вы не представляете!" psychso86.

Фото © Reddit / psychso86

Фото © Reddit / psychso86

"Сделала плед из остатков пряжи с других моих вязальных проектов", — perfectlycylindrical.

Фото © Reddit / perfectlycylindrical

Фото © Reddit / perfectlycylindrical

"Фантазия на тему коврика", — V_LochNessLobster_V.

Фото © Reddit / V_LochNessLobster_V

Фото © Reddit / V_LochNessLobster_V

"Сама связала платье на свадьбу. 21 день, 121 час и 79 тысяч стежков", — jazzygurumi.

Фото © Reddit / jazzygurumi

Фото © Reddit / jazzygurumi

"Провела три часа на полу, чтобы связать эти рукава. Оно того стоило", — savannahstitches.

Фото © Reddit / savannahstitches

Фото © Reddit / savannahstitches

"Моя тётя сделала это платье из 984 отдельных цветочков", — Lady-Chi.

Фото © Reddit / Lady-Chi

Фото © Reddit / Lady-Chi

"В окружении кошек", — ThatItalianGrrl.

Фото © Reddit / ThatItalianGrrl

Фото © Reddit / ThatItalianGrrl

"Я связала попугая!" punksoftwareengineer.

Фото © Reddit / punksoftwareengineer

Фото © Reddit / punksoftwareengineer

"Вяжу крючком цветы для своего свадебного букета", sacredpotatoes.

Фото © Reddit / sacredpotatoes

Фото © Reddit / sacredpotatoes

"Начала вязать во время беременности и связала целую армию!" Mysterious-Cod5972.

Фото © Reddit / Mysterious-Cod5972

Фото © Reddit / Mysterious-Cod5972

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

Обложка ©

Reddit / savannahstitches, Mysterious-Cod5972

Сергей Трофимов
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