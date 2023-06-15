10 классных вещиц, доказывающих, что вязание — для настоящих модниц, а не только бабушек

Есть стереотип, что вязание — это про бабушек и их шерстяные носки и свитеры, которые модными совсем не назовёшь. На самом деле, хобби молодеет! Тысячи мастериц по всему свету крючком создают шикарные образы!