10 классных вещиц, доказывающих, что вязание — для настоящих модниц, а не только бабушек
Есть стереотип, что вязание — это про бабушек и их шерстяные носки и свитеры, которые модными совсем не назовёшь. На самом деле, хобби молодеет! Тысячи мастериц по всему свету крючком создают шикарные образы!
"Как же я горжусь этим нарядом, вы не представляете!" — psychso86.
Фото © Reddit / psychso86
"Сделала плед из остатков пряжи с других моих вязальных проектов", — perfectlycylindrical.
Фото © Reddit / perfectlycylindrical
"Фантазия на тему коврика", — V_LochNessLobster_V.
Фото © Reddit / V_LochNessLobster_V
"Сама связала платье на свадьбу. 21 день, 121 час и 79 тысяч стежков", — jazzygurumi.
Фото © Reddit / jazzygurumi
"Провела три часа на полу, чтобы связать эти рукава. Оно того стоило", — savannahstitches.
Фото © Reddit / savannahstitches
"Моя тётя сделала это платье из 984 отдельных цветочков", — Lady-Chi.
Фото © Reddit / Lady-Chi
"В окружении кошек", — ThatItalianGrrl.
Фото © Reddit / ThatItalianGrrl
"Я связала попугая!" — punksoftwareengineer.
Фото © Reddit / punksoftwareengineer
"Вяжу крючком цветы для своего свадебного букета", — sacredpotatoes.
Фото © Reddit / sacredpotatoes
"Начала вязать во время беременности и связала целую армию!" — Mysterious-Cod5972.
Фото © Reddit / Mysterious-Cod5972
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Reddit / savannahstitches, Mysterious-Cod5972