Блогерше Лерчек не разморозили счета, несмотря на погашенный долг по налогам
Блогеры Валерия и Артём Чекалины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artem_chek
Блогерам Валерии и Артёму Чекалиным не стали размораживать счета, несмотря на погашенный долг по налогам в 311 млн рублей. Об этом узнал SHOT.
По данным телеграм-канала, адвокат Лерчек и её мужа пытался обжаловать решение в Савёловском суде Москвы и добиться снятия ареста со счетов семьи, однако безуспешно. Новую попытку вернуть доступ к своим миллионам пара предпримет 4 июля: они попытаются признать заморозку счетов незаконной.
Как сообщал Лайф, ранее Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужа Артёма обвинили в пособничестве. Сейчас счета Чекалиных арестованы. Тем не менее пара взяла взаймы и погасила все долги перед налоговой. Однако несмотря на это блогерша-миллиардерша останется под следствием. Но уголовное дело не мешает Чекалиным посещать светские мероприятия: на днях Лерчек и Артём впервые вышли в свет после скандальных судов и сразу попали в объективы журналистов.