Блогерше Лерчек не разморозили счета, несмотря на погашенный долг по налогам

Блогерам Валерии и Артёму Чекалиным не стали размораживать счета, несмотря на погашенный долг по налогам в 311 млн рублей. Об этом узнал SHOT .

По данным телеграм-канала, адвокат Лерчек и её мужа пытался обжаловать решение в Савёловском суде Москвы и добиться снятия ареста со счетов семьи, однако безуспешно. Новую попытку вернуть доступ к своим миллионам пара предпримет 4 июля: они попытаются признать заморозку счетов незаконной.