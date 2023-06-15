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15 июня, 07:31

Блогерше Лерчек не разморозили счета, несмотря на погашенный долг по налогам

<p>Блогеры Валерия и Артём Чекалины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artem_chek</p>

Блогеры Валерия и Артём Чекалины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artem_chek

Блогерам Валерии и Артёму Чекалиным не стали размораживать счета, несмотря на погашенный долг по налогам в 311 млн рублей. Об этом узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, адвокат Лерчек и её мужа пытался обжаловать решение в Савёловском суде Москвы и добиться снятия ареста со счетов семьи, однако безуспешно. Новую попытку вернуть доступ к своим миллионам пара предпримет 4 июля: они попытаются признать заморозку счетов незаконной.

В телефоне мужа Лерчек нашли компромат на подруг блогерши и "должностных лиц"

В телефоне мужа Лерчек нашли компромат на подруг блогерши и "должностных лиц"

Как сообщал Лайф, ранее Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужа Артёма обвинили в пособничестве. Сейчас счета Чекалиных арестованы. Тем не менее пара взяла взаймы и погасила все долги перед налоговой. Однако несмотря на это блогерша-миллиардерша останется под следствием. Но уголовное дело не мешает Чекалиным посещать светские мероприятия: на днях Лерчек и Артём впервые вышли в свет после скандальных судов и сразу попали в объективы журналистов.

Александра Вишнякова
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