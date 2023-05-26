В телефоне мужа Лерчек нашли компромат на подруг блогерши и "должностных лиц"

В ходе расследования уголовного дела о неуплате налогов в телефоне мужа блогерши Лерчек — Артёма Чекалина — нашли компромат на друзей звёздной четы и неких должностных лиц, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, среди данных, общий объём которых 350 Гб, в частности, есть доказательства того, что Лерчек хотела подставить свою стилистку Элину. Ранее блогерша заявила, что та якобы мошенническим путём продала ей вещи с китайских фабрик под видом оригинальных брендов. Однако обвинения с сотрудницы Чекалиной позже были сняты.