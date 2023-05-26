В телефоне мужа Лерчек нашли компромат на подруг блогерши и "должностных лиц"
В ходе расследования уголовного дела о неуплате налогов в телефоне мужа блогерши Лерчек — Артёма Чекалина — нашли компромат на друзей звёздной четы и неких должностных лиц, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, среди данных, общий объём которых 350 Гб, в частности, есть доказательства того, что Лерчек хотела подставить свою стилистку Элину. Ранее блогерша заявила, что та якобы мошенническим путём продала ей вещи с китайских фабрик под видом оригинальных брендов. Однако обвинения с сотрудницы Чекалиной позже были сняты.
Кроме того, в смартфоне Чекалина обнаружили многочисленные переписки с подругами блогерши, которых Лерчек просила писать ложные заявления на стилиста. А ещё следователи установили факт общения с правоохранителями, которые занимались расследованием дела против семейства блогеров.
Напомним, Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Также против пары возбудили дело о легализации денежных средств, их счета арестованы. Этот случай спровоцировал проверки против целого ряда известных блогеров: по тем же обвинениям уже отправлена под домашний арест Елена Блиновская, а общественники просят проверить на схему "Лерчек-Блиновской" мужа певицы Нюши Игоря Сивова и блогершу Карину Нигай. Сама Лерчек уже погасила задолженность перед государством, однако деньги на это вынуждена была взять в долг.
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