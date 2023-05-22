Блогерша-миллиардерша Лерчек останется под следствием, несмотря на уплату налогов на 311 млн
Mash: Дело Лерчек не закроют из-за выплаты долга по налогам на 311 млн
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина). Фото © Vk / ler_chek
Несмотря на уплату государству задолженности по налогам в 311 миллионов рублей, дело против Лерчек (Валерии Чекалиной) будет продолжено. Как пишет Mash, причиной тому — вторая статья дела по отношению к блогерше о легализации денежных средств (отмывании).
Так, ущерб от деяния Чекалиной является общественно опасным, что осложняет возможность его погашения. Расследование против блогерши продолжится.
Напомним, Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Также против пары возбудили дело о легализации денежных средств, их счета арестованы. Случай пары спровоцировал проверки против целого ряда известных блогеров: по тем же обвинениям уже отправлена под домашний арест Елена Блиновская, а общественники просят проверить на схему "Лерчек-Блиновской" мужа певицы Нюши Игоря Сивова и блогершу Карину Нигай. Сама Лерчек погасила задолженность перед государством, однако деньги на это вынуждена была взять в долг.