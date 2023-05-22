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22 мая, 16:15

Блогерша-миллиардерша Лерчек останется под следствием, несмотря на уплату налогов на 311 млн

Mash: Дело Лерчек не закроют из-за выплаты долга по налогам на 311 млн

<p>Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина). Фото © <a href="https://sun1-19.userapi.com/impg/cHlVDuaGBFZ8glNRYvblT3Rot-WDhfyxzp1A5Q/tQx2xTisFII.jpg?size=756x807&quality=95&sign=a06f87e02444ba48f9fd8f9dd8b118ec&c_uniq_tag=tM8TEkQA7vrH-Fb5UloW25uo_f6tDzX0V8tWweSQnDY&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vk / ler_chek</a></p>

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина). Фото © Vk / ler_chek

Несмотря на уплату государству задолженности по налогам в 311 миллионов рублей, дело против Лерчек (Валерии Чекалиной) будет продолжено. Как пишет Mash, причиной тому — вторая статья дела по отношению к блогерше о легализации денежных средств (отмывании).

Так, ущерб от деяния Чекалиной является общественно опасным, что осложняет возможность его погашения. Расследование против блогерши продолжится.

Лерчек застукали со смартфоном в руках, несмотря на запрет суда

Лерчек застукали со смартфоном в руках, несмотря на запрет суда

Напомним, Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. Также против пары возбудили дело о легализации денежных средств, их счета арестованы. Случай пары спровоцировал проверки против целого ряда известных блогеров: по тем же обвинениям уже отправлена под домашний арест Елена Блиновская, а общественники просят проверить на схему "Лерчек-Блиновской" мужа певицы Нюши Игоря Сивова и блогершу Карину Нигай. Сама Лерчек погасила задолженность перед государством, однако деньги на это вынуждена была взять в долг.

Матвей Константинов
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