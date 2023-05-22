Блогерша-миллиардерша Лерчек останется под следствием, несмотря на уплату налогов на 311 млн

Несмотря на уплату государству задолженности по налогам в 311 миллионов рублей, дело против Лерчек (Валерии Чекалиной) будет продолжено. Как пишет Mash, причиной тому — вторая статья дела по отношению к блогерше о легализации денежных средств (отмывании).