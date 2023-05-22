Лерчек взяла взаймы и погасила все долги перед налоговой

Блогеры Валерия и Артём Чекалины (Лерчек и Артёмчек) погасили все долги. Как сообщает SHOT , для этого они взяли деньги взаймы.

По данным телеграм-канала, суммарно Чекалины выплатили 311 миллионов рублей. Адвокат блогеров в разговоре с SHOT заявил, что все требования ФНС и СК об уплате доначисленных налогов выполнены.

"Поскольку погашение долга было основным требованием со стороны следствия, мы сейчас ждём какой-то положительной реакции на нашу инициативу. Думаю, что дальнейшее развитие событий интересно всем, кто так же подпал под уголовное преследование по схожим претензиям и сейчас стоит перед выбором — платить или не платить в добровольном порядке доначисленные налоги", — сказал юрист.