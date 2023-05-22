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22 мая, 06:55

Лерчек взяла взаймы и погасила все долги перед налоговой

SHOT: Блогерша Лерчек и её муж погасили все долги перед налоговой

<p>Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек). Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-211523885_371000?z=photo-211523885_457244154/album-211523885_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lerchek_group</a></p>

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек). Обложка © VK / lerchek_group

Блогеры Валерия и Артём Чекалины (Лерчек и Артёмчек) погасили все долги. Как сообщает SHOT, для этого они взяли деньги взаймы.

По данным телеграм-канала, суммарно Чекалины выплатили 311 миллионов рублей. Адвокат блогеров в разговоре с SHOT заявил, что все требования ФНС и СК об уплате доначисленных налогов выполнены.

"Поскольку погашение долга было основным требованием со стороны следствия, мы сейчас ждём какой-то положительной реакции на нашу инициативу. Думаю, что дальнейшее развитие событий интересно всем, кто так же подпал под уголовное преследование по схожим претензиям и сейчас стоит перед выбором — платить или не платить в добровольном порядке доначисленные налоги", — сказал юрист.

Лерчек застукали со смартфоном в руках, несмотря на запрет суда

Лерчек застукали со смартфоном в руках, несмотря на запрет суда

Как сообщал Лайф, ранее Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужа Артёма обвинили в пособничестве. Позже против них возбудили дело о легализации денежных средств. Сейчас их счета арестованы. Под проверку подпал целый ряд известных блогеров. Так, например, была задержана "королева марафонов" Елена Блиновская, её обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей (также не без участия супруга). Кроме того, общественники просят проверить на схему "Лерчек – Блиновской" мужа российской певицы Нюши Игоря Сивова и фешен-блогершу Карину Нигай, которая продаёт участие в марафоне даже дороже Блиновской.

Никита Никонов
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