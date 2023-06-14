Регион

Уведомления отключены

14 июня, 19:04

Блогерша-миллиардерша Лерчек с мужем впервые вышли в свет после суда и нарвались на камеры

Лерчек с мужем впервые вышли в свет после суда и попали на видео

Находящаяся под следствием блогерша-миллиардерша Лерчек (Валерия Чекалина) и её муж Артём впервые вышли в свет после скандальных судов и сразу попали в объективы журналистов Super.

Валерия Чекалина и её муж Артём на дне рождения Акиловой. Видео © Super.ru

Супруги Чекалины попали под прицел камер во время празднования дня рождения их подруги — Алины Акиловой, она тоже блогерша с аудиторией в миллион подписчиков. Это первый раз, когда Чекалины вышли в свет после состоявшегося над ними суда. Чекалина безуспешно пыталась скрыться от объективов, а вот её муж на этот счёт особо не переживал.

Лерчек застукали со смартфоном в руках, несмотря на запрет суда

Лерчек застукали со смартфоном в руках, несмотря на запрет суда

Уголовное дело против Валерии "Лерчек" Чекалиной возбудили в марте этого года по обвинению в неуплате налогов на сумму около 300 миллионов рублей. Также против пары возбудили дело о легализации денежных средств, их счета арестованы. В конце мая Лерчек взяла взаймы и погасила все долги перед налоговой, но всё ещё остаётся под следствием.

Обложка ©

telegram / Super.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров