Блогерша-миллиардерша Лерчек с мужем впервые вышли в свет после суда и нарвались на камеры
Лерчек с мужем впервые вышли в свет после суда и попали на видео
Находящаяся под следствием блогерша-миллиардерша Лерчек (Валерия Чекалина) и её муж Артём впервые вышли в свет после скандальных судов и сразу попали в объективы журналистов Super.
Валерия Чекалина и её муж Артём на дне рождения Акиловой. Видео © Super.ru
Супруги Чекалины попали под прицел камер во время празднования дня рождения их подруги — Алины Акиловой, она тоже блогерша с аудиторией в миллион подписчиков. Это первый раз, когда Чекалины вышли в свет после состоявшегося над ними суда. Чекалина безуспешно пыталась скрыться от объективов, а вот её муж на этот счёт особо не переживал.
Уголовное дело против Валерии "Лерчек" Чекалиной возбудили в марте этого года по обвинению в неуплате налогов на сумму около 300 миллионов рублей. Также против пары возбудили дело о легализации денежных средств, их счета арестованы. В конце мая Лерчек взяла взаймы и погасила все долги перед налоговой, но всё ещё остаётся под следствием.
telegram / Super.ru