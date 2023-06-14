Блогерша-миллиардерша Лерчек с мужем впервые вышли в свет после суда и нарвались на камеры

Находящаяся под следствием блогерша-миллиардерша Лерчек (Валерия Чекалина) и её муж Артём впервые вышли в свет после скандальных судов и сразу попали в объективы журналистов Super .

Супруги Чекалины попали под прицел камер во время празднования дня рождения их подруги — Алины Акиловой, она тоже блогерша с аудиторией в миллион подписчиков. Это первый раз, когда Чекалины вышли в свет после состоявшегося над ними суда. Чекалина безуспешно пыталась скрыться от объективов, а вот её муж на этот счёт особо не переживал.