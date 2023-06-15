27-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 15 июня
Сегодня в 01:59 начались 27-е лунные сутки. Время романтики и интуиции, когда надо слушать своё сердце и забыть о практичной стороне жизни. Рассказываем, что можно, а что нельзя делать в этот четверг.
Согласно народному календарю, сегодня празднуется Вьюн Зелёный, а Церковь чтит память святителя Никифора патриарха Константинопольского. Он известен тем, что построил монастырь и церковь, боролся с ересью и проповедовал христианство. Однако впал в немилость и был изгнан, где и окончил свои дни. Однако его мощи оказались нетленными. Сейчас хранятся в Греции.
Чего ждать от 27-х лунных суток, 15 июня 2023 года
Чего ожидать от 15 июня 2023 года — 27-х лунных суток? Фото © Freepik
27-й лунный день проходит под стихией Огня, а его символами являются корабль и трезубец. Удачу вам принесут 15 июня синий цвет и число девять. Для защиты можно носить амулеты с изумрудом и кварцем. Сегодня вам подвластно изменить свою жизнь к лучшему, для этого появятся и силы, и возможности. 27-й день лунного календаря благоприятен для путешествий, они откроют множество новых дорог для познания себя и мира вокруг. Сегодня идеальный момент, чтобы узнать что-то новое, заняться саморазвитием. Интуиция будет на пределе, и ей смело можно будет довериться. Вселенная сама пошлёт вам решение проблемы, главное, не упустить момент и прислушаться к себе.
В 27-е лунные сутки появится ощущение, что исправить можно всё, а у любой ситуации есть решение, что наши ошибки вовсе не так страшны, как первоначально казалось. Наоборот, они просто необходимы, чтобы мы могли лучше понять себя и прийти к гармонии и счастью. Ведь в мире всё взаимосвязано, плохое привлекает негатив и зло, а хорошее, соответственно, добро и счастье. Как мы будем воспринимать мир вокруг себя, тем же он ответит нам.
27-й лунный день: что можно делать 15 июня 2023 года
Что можно делать в 27-й лунный день — 15 июня 2023 года? Фото © Freepik / senivpetro
Зная правила Вселенной, можно настроить на позитив практически любую ситуацию. Поэтому крайне важно в 27-е лунные сутки следовать определённым законам.
- В первую очередь сегодня замечательное время для получения новых знаний и самореализации. Любая информация будет усваиваться легче.
- Можно и даже нужно отправиться в поездку, так вы сможете получить ценный опыт.
- 27-й лунный день — прекрасное время для духовных практик, обучающих курсов.
- Свадьбу в четверг, 15 июня, лучше проводить в скромном кругу только самых родных и близких, тогда семейная жизнь сложится счастливо и благополучно.
- Если подстричься в 27-й день лунного календаря, можно усилить свои женские чары, привлекательность и сексуальность. А окрашивание привлечёт в жизнь достаток и здоровье.
- Что касается финансов, то лучше всего сегодня заняться благотворительностью. В будущем вы будете за это вознаграждены в плане духовном.
- Также в 27-й лунный день разрешается заниматься посадкой растений, сбором и сушкой лекарственных трав, подрезкой травы и деревьев, поливом.
Кроме того, сегодня отмечается народный праздник Вьюн Зелёный, иначе его называют День Никифора и Вьюнец.
- Считается, что 15 июня необходимо всё время мыслить позитивно, тогда нечистая сила вас не тронет. Настройтесь на добро и позитивные вещи.
- Можно провести время в компании друзей, посмотреть кино, послушать музыку, заняться любимым делом.
- Незамужние девушки на Вьюнца занимались гаданием на суженого. Они пускали по воде венки. Если он плыл далеко и кружился, это значило, что свадьба будет уже в этом году, а вот если тонул, то приходилось ждать ещё год.
Что нельзя делать в 27-й день лунного календаря, 15 июня 2023 года
Что нельзя делать в 27-й лунный день — 15 июня 2023 года? Фото © Freepik / jcomp
Существует на сегодня и определённый ряд запретов, которые следует строго соблюдать.
- Считается, что на 27-е лунные сутки не следует любоваться своим отражением в зеркале. От этого может упасть самооценка.
- Неблагоприятен сегодняшний день для финансовых и деловых вопросов. Вести переговоры, заключать сделки не рекомендуется. Есть риск не справиться с обязательствами и потерять доверие партнёров и деньги.
- Не стоит в 27-й лунный день заниматься закаливанием и пить холодные напитки.
- Что касается народных примет, то 15 июня не рекомендуется надевать одежду с металлическими вставками. Считается, что это приведёт к жизненным трудностям.
- Посещать кладбища, вспоминать об умерших, оплакивать их.
- Нельзя посещать открытые водоёмы, купаться, стирать в реке или озере одежду, как-либо тревожить воду, так как можно разозлить русалок и навлечь их гнев.
- Беременным женщинам 15 июня лучше воздержаться от похода в магазин и покупки любой жидкости. Ребёнок может родиться раньше срока.
- Ни в коем случае не следует плохо отзываться о других, злиться, даже просто допускать дурные мысли. Иначе вас захватит негатив, который не так-то просто будет прогнать.
- Также не следует в День Никифора уделять много внимания своей внешности. Например, делать маникюр, сложный макияж. Это привлечёт тёмные силы, которые всё испортят.
- Нельзя подметать, пылесосить и стирать пыль. Согласно народным приметам, это выметет из дома удачу и благополучие.
Ранее Лайф рассказывал про ретроградную Венеру – 2023: в какие дни лета категорически нельзя выходить замуж. Этим летом нас ожидает ретроградная Венера, всем известная планета любви. Решили подробнее рассказать, что это за явление, что от него ждать и чего лучше не делать.
Shutterstock