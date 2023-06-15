27-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 15 июня

Согласно народному календарю, сегодня празднуется Вьюн Зелёный, а Церковь чтит память святителя Никифора патриарха Константинопольского. Он известен тем, что построил монастырь и церковь, боролся с ересью и проповедовал христианство. Однако впал в немилость и был изгнан, где и окончил свои дни. Однако его мощи оказались нетленными. Сейчас хранятся в Греции.

Чего ждать от 27-х лунных суток, 15 июня 2023 года

Чего ожидать от 15 июня 2023 года — 27-х лунных суток? Фото © Freepik

27-й лунный день проходит под стихией Огня, а его символами являются корабль и трезубец. Удачу вам принесут 15 июня синий цвет и число девять. Для защиты можно носить амулеты с изумрудом и кварцем. Сегодня вам подвластно изменить свою жизнь к лучшему, для этого появятся и силы, и возможности. 27-й день лунного календаря благоприятен для путешествий, они откроют множество новых дорог для познания себя и мира вокруг. Сегодня идеальный момент, чтобы узнать что-то новое, заняться саморазвитием. Интуиция будет на пределе, и ей смело можно будет довериться. Вселенная сама пошлёт вам решение проблемы, главное, не упустить момент и прислушаться к себе.

В 27-е лунные сутки появится ощущение, что исправить можно всё, а у любой ситуации есть решение, что наши ошибки вовсе не так страшны, как первоначально казалось. Наоборот, они просто необходимы, чтобы мы могли лучше понять себя и прийти к гармонии и счастью. Ведь в мире всё взаимосвязано, плохое привлекает негатив и зло, а хорошее, соответственно, добро и счастье. Как мы будем воспринимать мир вокруг себя, тем же он ответит нам.

27-й лунный день: что можно делать 15 июня 2023 года

Что можно делать в 27-й лунный день — 15 июня 2023 года? Фото © Freepik / senivpetro

Зная правила Вселенной, можно настроить на позитив практически любую ситуацию. Поэтому крайне важно в 27-е лунные сутки следовать определённым законам. В первую очередь сегодня замечательное время для получения новых знаний и самореализации. Любая информация будет усваиваться легче.

Можно и даже нужно отправиться в поездку, так вы сможете получить ценный опыт.

27-й лунный день — прекрасное время для духовных практик, обучающих курсов.

Свадьбу в четверг, 15 июня, лучше проводить в скромном кругу только самых родных и близких, тогда семейная жизнь сложится счастливо и благополучно.

Если подстричься в 27-й день лунного календаря, можно усилить свои женские чары, привлекательность и сексуальность. А окрашивание привлечёт в жизнь достаток и здоровье.

Что касается финансов, то лучше всего сегодня заняться благотворительностью. В будущем вы будете за это вознаграждены в плане духовном.

Также в 27-й лунный день разрешается заниматься посадкой растений, сбором и сушкой лекарственных трав, подрезкой травы и деревьев, поливом.

Кроме того, сегодня отмечается народный праздник Вьюн Зелёный, иначе его называют День Никифора и Вьюнец. Считается, что 15 июня необходимо всё время мыслить позитивно, тогда нечистая сила вас не тронет. Настройтесь на добро и позитивные вещи.

Можно провести время в компании друзей, посмотреть кино, послушать музыку, заняться любимым делом.

Незамужние девушки на Вьюнца занимались гаданием на суженого. Они пускали по воде венки. Если он плыл далеко и кружился, это значило, что свадьба будет уже в этом году, а вот если тонул, то приходилось ждать ещё год.

Что нельзя делать в 27-й день лунного календаря, 15 июня 2023 года

Что нельзя делать в 27-й лунный день — 15 июня 2023 года? Фото © Freepik / jcomp

Существует на сегодня и определённый ряд запретов, которые следует строго соблюдать. Считается, что на 27-е лунные сутки не следует любоваться своим отражением в зеркале. От этого может упасть самооценка.

Неблагоприятен сегодняшний день для финансовых и деловых вопросов. Вести переговоры, заключать сделки не рекомендуется. Есть риск не справиться с обязательствами и потерять доверие партнёров и деньги.

Не стоит в 27-й лунный день заниматься закаливанием и пить холодные напитки.

Что касается народных примет, то 15 июня не рекомендуется надевать одежду с металлическими вставками. Считается, что это приведёт к жизненным трудностям.

Посещать кладбища, вспоминать об умерших, оплакивать их.

Нельзя посещать открытые водоёмы, купаться, стирать в реке или озере одежду, как-либо тревожить воду, так как можно разозлить русалок и навлечь их гнев.

Беременным женщинам 15 июня лучше воздержаться от похода в магазин и покупки любой жидкости. Ребёнок может родиться раньше срока.

Ни в коем случае не следует плохо отзываться о других, злиться, даже просто допускать дурные мысли. Иначе вас захватит негатив, который не так-то просто будет прогнать.

Также не следует в День Никифора уделять много внимания своей внешности. Например, делать маникюр, сложный макияж. Это привлечёт тёмные силы, которые всё испортят.

Нельзя подметать, пылесосить и стирать пыль. Согласно народным приметам, это выметет из дома удачу и благополучие.